ميغان ماركل تعتمد هذه القصات لإخفاء الوزن الزائد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 07:34 مساءً - اختلفت اطلالات ميغان ماركل كثيرًا بعد الزواج، عما كانت عليه قبل الزواج، حيث لاحظنا الفرق في اطلالاتها منذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها برفقة الأمير هاري؛ ليعلنا خطوبتهما، وبدأ التغيّر يحدث تصاعديًّا، حتى تمكنت ميغان من التحول إلى أيقونة في الأزياء الراقية، التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

اطلالات ميغان ماركل بعد الولادة وقبل الحمل أناقة واحتشام



أما التحول اليوم في اطلالاتها، فقد حدث نتيجة لإنجابها ابنها الأول من الأمير هاري الذي أطلقا عليه اسم ارتشي.

وتسعى ميغان اليوم إلى اختيار الأزياء التي لا تُظهر زيادة الوزن، التي طرأت على جسدها بعد الإنجاب، باختيار ملابس بقصات ضيقة عند الصدر وواسعة عند الأرداف.، لذلك جمعنا لكِ اطلالاتها الأخيرة كي تختاري منها ما يتناسب معكِ، في حال كنتِ تعانين الوزن الزائد بعد الإنجاب.



اطلالات ميغان ماركل بعد الإنجاب



اطلالة ميغان ماركل في King Power Royal Charity Polo Day

فستان من Lisa Marie Fernandez



اختارت ميغان ماركل فستانًا باللون الزيتي على شكل قفطان من Lisa Marie Fernandez، ذا ياقة على شكل V وواسعًا عند منطقة الخصر. نسّقت معه نظارات شمسية من Givenchy.

Advertisements



اطلالة ميغان ماركل في المباراة النهائية من بطولة Wimbledon للنساء

ميغان ماركل تختار التنورة لإخفاء الوزن



أطلّت ميغان ماركل بلوك كاجوال شيك، جمع ما بين العصرية والأناقة في الوقت عينه. اختارت دوقة ساسكس تنورة من Hugo Boss تميّزت بالطيات الناعمة كما بالطبعات المنعشة باللون الأزرق. نسّقت ميغان مع هذا التصميم، مع قميصًا باللون الأبيض من Givenchy، كما انتعلت حذاء ستيلتو من Manolo Blahnik وحملت حقيبة من Stella McCartney.



اطلالة ميغان ماركل في العرض الأوّل من The Lion King في أوروبا

ميغان ماركل بالفستان الأسود



أطلّت ميغان ماركل خلال العرض الأوّل لفيلم الأسد الملك The Lion King في أوروبا، بلوك رسمي، حيث اختارت فستانًا من Jason Wu تميّز بالقماش الشفاف الذي شكّل منطقة الأكمام والصدر. كما اتّسم بقصّته التي تتّسع عند المنطقة السفلية. مع هذا الفستان، نسّقت ميغان ماركل حذاء ستيلتو من Aquazzura باللون الأسود، وحملت حقيبة كلاتش من Gucci بالتدرّج نفسه.

وعلى الرغم من أنها لم تبدُ بقوام ممشوق كما جرت العادة، إلا أنها تمكنت من إخفاء الوزن الزائد الذي اكتسبته بعد الإنجاب.

ميغان ماركل تقدم طفلها للعالم بفستان باللون الأبيض وهذه أجمل إطلالاتها بهذا اللون