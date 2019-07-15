فساتين سهرة بحسب شكل الجسم2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 07:34 مساءً - خلال عروض أسبوع باريس للهوت كوتور، برزت مجموعة من التصميمات من مجموعات خريف وشتاء 2019 – 2020. ومن خلال هذه المجموعات يمكنكِ اختيار موديل الفستان الذي ترغبينه، كما يمكنكِ اختيار فستان سهرة بحسم شكل الجسم. تحديد شكل الجسم هي طريقة ذكية تساعدكِ على اختيار فستان السهرة الأنسب لكِ من دون معاناة، شاهدي هذه الصور واختاري الفستان الذي سيُظهر علامات الجمال في جسمِك.

فستان سهرة رالف اند روسو





فساتين سهرة منفوشة مطرزة بالريش

- لا يمكن تجاهل بزوغ نجم فساتين السهرة المزدانة بالريش النافر، والتي سيطرت بشكل كبير على خشبات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور، وصادفناها تحديدًا لدى جيفنشي Givenchy وشانيل Dior، اعتمدي هذا الستايل لتؤطّري اطلالتكِ بالفخامة.

فستان سهرة جيفنشي





فساتين سهرة منفوشة قصيرة

- أعاد بعض الماركات صيحة الخمسينيات المتمثّلة في فساتين السهرة المنفوشة القصيرة، إلى واجهة الموضة، وفي مقدمتها ألكسندر فوتييهAlexandreVauthierورامي العلي Rami Al Ali.

فستان سهرة رامي العلي

فساتين سهرة منفوشة بالكتف الواحدة

- تواصل فساتين الكتف الواحدة One Shoulder dress تربّعها على عرش الموضة، فتألقت بها عارضات أسماء بارزة في عالم صناعة الموضة، مثل إيلي صعبElie Saab ورالف آند روسو Ralph & Russo، وذلك الأخير قدّم فستان مونوكروم مزينًا بثنيات شديدة الرقة حول الخصر، وتغطي كامل التنورة.

فستان سهرة جورج شقرا



فساتين سهرة 2020 بقصة حورية البحر للقصيرات

- أولت دور الأزياء العريقة اهتمامًا كبيرًا بفساتين حورية البحر الشهيرة Mermaid dresses ومن المعروف أنّ هذا الموديل يجمّل القامة ويوحي بأنها أكثر طولًا، وأجمل الموديلات حملت توقيع جورج شقرا Georges Chakra و يانينا كوتورYanina Couture.

- أجتاحت صيحة فساتين سهرة بالكشاكش والريش، منصات العروض، فكانت نجمة مجموعات رالف آند روسو Ralph & Russo ، ورامي قاضي Rami Kadi، وذلك الأخير زود فساتينه بكابات طويلة غير مطرزة، أضفت الكثير من الغنى والفخامة على تصميماته.

فستان سهرة رالف اند روسو



- كان لفساتين السهرة من دون أكمام (الديكولتيه) حصة كبيرة ضمن مجموعات خريف 2019، فأطلت عارضات ألكسندر فوتييهAlexandreVauthierوجورجيو أرماني Giorgio Armani بتصميمات شديدة الرقة، أكمليها باعتماد القلادت العريضة المرصعة.

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