بالصور: كيف تختار ربطة العنق المناسبة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 07:34 مساءً - تنسيق الألوان هو أهم ما يعطي لطلة الرجل رونقها الخاص، ومعرفة الرجل طريقة تنسيق ربطات العنق مع ألوان القمصان بشكل صحيح ومثالي يؤثر إيجابيا وبشكل رائع للغاية على جاذبيته ومظهره الخارجي، خصوصاً لمتبعي الطلة الكلاسيكية الرسمية من الرجال.



ولتنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق العديد من القواعد والأصول، وإذا كنت من الرجال محبي الطلة الكلاسيكية الرجالية فإن التقرير التالي سوف يسلط الضوء على طريقة تنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق بشكل يضمن لك الأناقة والتكامل عند ارتداء مختلف ألوان القمصان الرجالية المعززة بربطات العنق.

1-ربطات العنق والقميص الأبيض

ربطات العنق والقميص الأبيض



لا يستغني أي رجل عن القمصان البيضاء، فهي تعد الأكثر انتشاراً وتواجداً داخل خزائن ملابس جميع الرجال على سطح الأرض تقريباً، فتلك القمصان هي أساس الطلة الكلاسيكية الرجالية سواء فيما يخص ارتداءها تحت البدل الرجالية أو بشكل منفرد.



وبالنسبة لطريقة تنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق الأكثر مثالية مع القمصان الرجالية البيضاء ينصح خبراء الأناقة والموضة دائماً بالاعتماد على تكامل اللون الأبيض مع جميع الألوان تقريباً بتنوع استخدام ربطات العنق الملونة ذات النقوشات والتطريزات المختلفة وخاصة تلك التي تميل إلى الألوان الداكنة مثل اللون القرمزي الداكن، والأخضر الزيتي والكحلي ودرحات الألوان الرمادية الداكنة.

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