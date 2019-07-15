كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 07:34 مساءً - في السنوات الأخيرة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر على حياتنا بشكل أو بآخر، ولاسيما انستقرام الذي نستعرض عليه لمتابعينا إطلالاتنا في مختلف المشاوير والمناسبات. ولهذا فقد أصبحت النساء حريصات على المحافظة على أناقتهن في مختلف المشاوير والمناسبات، بما فيها أثناء السفر، وحتى تنسيق إطلالات مريحة وأنيقة في الوقت ذاته في الرحلات. اخترنا لك اليوم صورا من جيجي حديد تلهمك إطلالات المطار، وإليك بعض الأمثلة.



جيجي حديد في لوك شبابي مريح في المطار

جيجي حديد في لوك شبابي



نسقت جيجي حديد Gigi Hadid لوك شبابيا مريحا وأنيقا شاهدناه به في المطار، حيث اختارت بنطلونا مطاطيا باللون الأسود مع تيشرت قطنية قصيرة، ومن فوقهما اعتمدت جاكيت جينز، وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللون الأبيض وحقيبة يد من الجلد الأحمر من “فيرساتشي” Versace.

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الجينز الممزق من وحي النجمات العالميات



لوك عصري اعتمدته جيجي حديد للسفر

جيجي حديد في لوك عصري للسفر





كثيرة هي أسفار جيجي حديد Gigi Hadid بسبب طبيعة عملها، وهي حريصة دائماً على تنسيق أجمل الإطلالات وأكثرها عصرية، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلون جينز أسود سكيني مع توب بياقة عالية وجاكيت بومبر من “فندي” Fendi وقد أكملت اللوك بحذاء كاحل مزين بالربطات، وحقيبة كبيرة من الجلد باللون البني.





الجينز خيار جيجي حديد للسفر

لوك في الجينز نسقته جيجي حديد للسفر





الجينز هو إحدى أكثر القطع عملية وراحة في مختلف المناسبات والمشاوير، ولهذا فإن جيجي حديد Gigi Hadid كثيراً ما تعتمده للسفر، مثل هذه الإطلالة التي اختارت فيها بنطلون جينز أزرق ممزقا، نسقت معه تيشرت باللون الأبيض وجاكيت مطرزا وأكملت الإطلالة بحذاء كاحل من الجلد الأسود ، وحقيبة يد عملية وكبيرة من الجلد العسلي.



جيجي حديد تلهمك إطلالات المطار. شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تعجبك.

الفساتين الموردة من اختيار النجمات العالميات