عبايات مع إكسسوارات لإطلالة كلاسيكية فخمة من مرمر محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 07:34 مساءً - تنسيق الإكسسورات مع العبايات قد يغير إطلالتك بشكل تام، إذ تلعب الإكسسوارات دورا مهما للغاية في إطلالتك بالعباية التي ترتدينها. وبالنسبة للإطلالات الكلاسيكية، فليس شرطا أن تعتمدي على عبايات مطرزة ومترفة لتناسب اللوك، فبإكسسوارات أنيقة وعصرية من الممكن أن تحققي ما ترغبين به. أما إذا كنت تمتلكين العباية الكلاسيكية بالفعل، فاختيار الإكسسوار المناسب لها يحتاج منك بعض التفكير حتى تحافظي على لمسة الترف والفخامة،من دون أن تبدي متكلفة.

لهذا اخترنا مدونة الموضة الكويتية مرمر محمد لتلهمك أفكارا لارتداء عبايات مع إكسسوارات لإطلالة كلاسيكية فخمة لسهراتك.

العباية الملونة مع الكلتش الذهبي

العباية الملونة مع الكلتش الذهبي





اعتمدت مدونة الموضة مرمر محمد على العباية الجاكار الملونة بلمسات ذهبية وزرقاء اللون، مع التول المنسدل المنقط، نسقت معه صندلا مفتوحا من الأمام باللون الأبيض بكعب عال جدا، وكلتش ذهبيا لامعا مستطيلا، وأكملت اللوك بالمجوهرات المترفة الماسية، لتناسب اللوك الكلاسيكي، ولم تتقيد بوضع مجوهرات ذهبية.

العباية السوداء مع حزام الخصر المترف

العباية الملونة مع حزام الخصر المترف





اختارت مرمر محمد إحدى العبايات التي تناسب كلا من النمط الكلاسيكي والكاجوال، ونسقتها بالطريقة الكلاسيكية المترفة، لترتدي حزام خصر أنيقا من غوتشي Gucci، مع صندل برباط الكاحل، ونسقت مع العباية من دون أكمام قميصا أبيض بالأكمام المنفوشة، وبهذا تكون قد حولت اللوك بالكامل إلى إطلالة مناسبة لليل ولأوقات ما بعد الظهر.

العباية السوداء البسيطة مع كعب عالٍ أنثوي

العباية السوداء البسيطة مع كعب عالٍ أنثوي





بإطلالة أخرى بعباية من الستان الحريري، اختارت مرمر محمد أن تنسق معها حذاء أنثويا فخما من العلامة الشهيرة أليكساندر فوذير Alexandre Vauthier، ليناسب اللوك أوقات المساء لديك، ووضعت ساعة مترفة ذهبية اللون.

Advertisements

العباية باللون الأبيض مع إكسسوارات عصرية

العباية باللون الأبيض مع إكسسوارات عصرية





هذا اللوك سوف تقعين بغرامه بالتأكيد، فمع العباية البيضاء العصرية المحايدة مع لفة الحجاب من نفس اللون، استطاعت مرمر أن تلعب باللوك لتنتعل حذاء شبكيا لافتا للنظر بكعب عالٍ، ونظارة مدورة كبيرة الحجم عاكسة، مع كلتش عريض من الجلد، لإطلالة تناسب ذوقك المترف طوال اليوم، اعتمديها إن كنت تريدين لفت الانظار والظهور بأجمل شكل بأحد أيامك المهمة.

اقرأ أيضًا:

موديلات عبايات مفتوحة من فاطمة حسام وحنين الصيفي

عبايات 2019 بتدرجات اللون البني جربيها هذا الصيف

أجمل العبايات الملونة لصاحبات البشرة السمراء