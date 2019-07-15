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شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها بعدة صور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "فضالي" بإطلالة صيفية، مرتدية "هوت شورت" جينز، مع "تي شيرت" باللون الأزرق الفاتح، ولفت شعرها على شكل "كحكة".
وظهرت الفنانة باللون البرونزي "تان"، مع مكياج هادئ، واعتمدت على إكسسوار القدم، وتفاعل العديد من متابعيها مع الصور التي حصدت قرابة 6 آلاف تسجيل إعجاب، حتى اللحظة.
الجمهور ينتقد الإطلالة
وهاجم عدد من جمهور الفنانة إطلالتها، بسبب ملابسها القصيرة، فعلق أحدهم: "خلي جسمك غالي، مش أي حد يشوفه"، وأضاف آخر: "متوقعتش منك تتصوري وأنتي لابسة كدة، متخليش حد يتكلم عليكي".
"فضالي" أنا خجولة ومش مثيرة
كانت الفنانة الشابة صرحت أنها شخصية خجولة للغاية، وأنها ترفض ارتداء بدل الرقص في أدوارها، حيث ارتدت فساتين وقامت بـ«تقفيلها» من كل النواحي، عندما عُرض عليها تجسيد دور راقصة.
وأضافت فضالي، خلال حوارها مع "الوطن": "لا أجد نفسي مثيرة بسبب ضآلة جسمي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريح أنا خجولة وغير مثيرة.. منة فضالي تتعرض لهجوم بسبب "هوت شورت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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