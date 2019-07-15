فيروس ينهي حياة طفل أمريكي.. ووالديه: قلبه توقف 4 مرات

حالة غريبة تعرض لها طفل أمريكي يدعى تريستان أنج، 9 أعوام، حيث أُصيب بفيروس قاتل يعاني منه ضعفاء المناعة يُعرف باسم "أدينو"، وهو فيروس شديد العدوى، ويعتبر البرد والسعال والحمى من أعراض هذا الفيروس بالإضافة لمعاناة المصاب به من مشاكل في التنفس.

بعد أسابيع من حصول أنج على الحزام الأسود في التايكوندو، خلال مشاركته في إحدى المسابقات الوطنية في كاليفورنيا، وتمتعه بصحة جيدة، إلا أنه تعرض للإصابة بالفيروس وتعرض لنزلة برد شديدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

صدمة شديدة سيطرت على والدة الطفل أنج، السيدة حسناء، حينما أخبرها الطبيب في مستشفى "ميلبيتس"، حقيقة مرض نجلها.

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وقالت والدته، إن هذا قد يحدث لأي طفل مصاب بالفيروس القاتل، الذي يعاني معه ضعفاء المناعة، وعبرت الأم عن حزنها الشديد لفقدانها طفلها، قائلة إنه "كان مبتسما دائمًا، ونشيطًا ويتمتع بصحة جيدة، ودخل إحدى المسابقات الوطنية للتايكوندو"، مضيفة أنه بعد أسبوع تعب بشدة، وضعف بشكل غير عادي.

وعبر الأب"بيل" عن حزنه الشديد لفقدان طفله، قائلا: "كان استثنائيا ورحل فجأة دون مقدمات"، مضيفًا: "حتى أكثر الأطفال صحة يمكن أن يموتوا أو يصابوا بالفيروس بسرعة".

تحول تعب الصبي لحمى وصداع وغثيان، ورغم الأدوية التي كان يأخذها إلا أن حالته زادت سوءًا فترة بعد الأخرى، ليصاب المرض تورم في دماغة أدى لتوقف قلبه 4 مرات.

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