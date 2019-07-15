صور.. رانيا فريد شوقي تؤدي مناسك العمرة: "شفت أبويا بيطوف في الكعبة"

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وصلت الفنانة رانيا فريد شوقي إلى الأراضي المقدسة، واستعدت لأداء مناسك العمرة، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدة صور لها أمام الكعبة المشرفة.
وظهرت رانيا خلال الصور بملابس الإحرام، حيث ارتدت عباءة وحجاب باللون الأبيض.
وعلقت: "الحمد لله عملت عمرة أول ما شفت الكعبة بكيت، وشفت أبويا بيطوف في الكعبة سبحان الله فرحت أوي، لأني بقالي كتير حتى مبحلمش بيه، وآخر مرة عملت عمرة كان معاه حبيبي، الله يرحمك كل حاجة حلوة عملتها لنا، وحشتني أوي أوي فرحت أني شوفتك عند بيت ربنا، مفيش أحلى من كده، وإن شاء الله هعملك عمرة".
وتشارك رانيا في مسرحية "الملك لير"، إخراج تامر كرم وترجمة فاطمة موسى، بطولة الفنان يحيى الفخراني وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوي، ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.
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