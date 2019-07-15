5 طرق طبيعية لحماية شعرك من التساقط في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة سقوط الشعر، إما بسبب عادات صحية سيئة، أو نتيجة الضغط والقلق النفسي، أو تغير المناخ خاصة في فصل الصيف.

ويوضح موقع indianexpress طرقًا للحفاظ على الشعر من التساقط إذا كنت تشعرين بحيرة تجاه منتجات العناية بالشعر المناسبة لك.

1- جففي شعرك

الحفاظ على جفاف شعرك بعد الاستحمام مهم، خاصة أثناء الرياح الموسمية، إذ يمكن أن تسبب الرطوبة مزيدًا من التكسر وسقوط الشعر.

2- الغذاء

تناولي الطعام الغني بالبروتين، لفعاليته في مكافحة سقوط الشعر، اعتمدي على الخضراوات ومنتجات الألبان والجزر وسوف تلاحظين الفرق.

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3- شامبو خفيف

استخدمي شامبو خفيف على الشعر لا يؤدي إلى تجعيد شعرك.

4- الماء

احمِ بشرتك وشعرك أثناء الصيف من خلال شرب الماء.

5- لا تصففي شعرك

تجنبي تصفيف الشعر عقب الاستحمام مباشرة، وكذلك طيلة فصل الصيف حاولي التقليل من عدد مرات تصفيف الشعر