السباحة مع أسماك القرش.. تجربة مثيرة في جزيرة فرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يبدو للبعض أن السباحة إلى جانب أسماك القرش هو حلم بعيد المنال، ولكن يمكنك تحقيق ذلك مرة كل عام في جزيرة Fakarava المرجانية في بولينيزيا الفرنسية، حيث تمتد الشعاب المرجانية المستطيلة بطول 35 ميل جنوب المحيط الهادئ، ويوجد قناة بعرض 100 ياردة تسمى ساوث باس مليئة بأسماك القرش.

لا يوجد حاجز فاصل مع أسماك القرش التي تأتي إلى هنا من أجل البحث عن الطعام، وإذا كنت هادئًا بما يكفي، ستعيش أفضل مغامرة للغوص في العالم، بحسب ما أوضح موقع "matadornetwork".

عادة تتدفق الأسماك في مجموعات إلى هذا المكان كل عام من أجل التفريخ، ويقضي الذكور أربعة أسابيع في قتال مع غيرهم من أجل بيض الإناث.

وتوجد حوالي 17000 مجموعة هذا الشهر في القناة التي يبلغ عمقها 115 قدمًا، في الوقت الذي ينتظرون فيه الفرصة للتفريخ، يحاولون أيضًا تجنب 700 قرش أو نحو ذلك الذين يأتون أيضًا إلى الممر الجنوبي بحثًا عن وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل.

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أما في النهار فلا يستطيع سمك القرش اصطياد هذه المجموعات نظرًا لارتفاع قدرتها على الهرب في أسرع وقت ممكن، لذا يكتفي القرش بالسباحة حول الممر والاستمتاع بالماء الدفيء، ولذلك إذا أردت الغوص معهم فإن ساعات النهار مناسبة جدًا لهذه التجربة.

عند شروق الشمس تطلق الإناث بيضها في الماء، ثم يتبعه الذكور بشراسة أملًا في تخصيبها، وتسبح حوالي 700 سمكة قرش هناك في انتظار التهام آلاف المجموعات من الأسماك الأخرى.

يمكنك التخطيط لهذه الرحلة على مدار عام كامل، والاستعانة بشركات الغطس مثل Top dive، التي تقدم خدمات لوجستية للوصول إلى هناك.