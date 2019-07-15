تطبيقات بيع الملابس.. كيف جعلت المراهقين في أمريكا أثرياء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

استطاع الكثير من المراهقين الأمريكيين تحقيق المال بشكل متزايد عن طريق إعادة بيع الملابس والأحذية الرياضية من خلال الإنترنت.

ويقول الخبراء، بحسب موقع "scmp"، إن ظهور عدد جديد من تطبيقات البيع المباشر يرجع إلى الجيل الأصغر الذي أصبح أكثر تفكيرًا في ريادة الأعمال من سابقيه، إذ ترسخت فكرة العمل الجاد وتحقيق النجاح الشخصي بين المراهقين في أمريكا منذ وقت مبكر، وساعدتهم التكنولوجيا على ذلك بشكل أكبر.

وظهرت مجموعة كبيرة من التطبيقات المصممة مكنت المستخدمون من التسوق والبيع مباشرة من هواتفهم الذكية خلال السنوات القليلة الماضية.

1- تطبيق Depop

فإن حوالي 90 في المائة من مستخدميه أعمارهم أقل من 26 عامًا، ومنذ إطلاقه في عام 2011 بلغ عدد العملاء أكثر من 13 مليون شخص في 147 دولة.

وأنفق التطبيق مؤخرًا 62 مليون دولار أمريكي للتوسع داخل الولايات المتحدة، حيث يضم حاليًا خمسة ملايين مستخدم.

ويستخدم المراهقون Depop لبيع أي شيء من الملابس والأحذية المستعملة وحتى تذاكر الحفلات، واستخدموا المنصة لبدء علاماتهم التجارية الخاصة.

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ونجحت هذه الفكرة مع البعض حتى أصبح مشروعًا تجاريًا مربحًا للغاية، تقول راشيل سويدنك، نائبة رئيس السوق في ديوبوب، إن بعض البائعين يمكنهم جذب ما يصل إلى 300000 دولار أمريكي سنويًا على التطبيق، كما تمكنوا من شراء المنازل والسيارات قبل بلوغهم سن الدراسة الجامعية.

2- Poshmark

يقدم هذا التطبيق تجربة مماثلة، إذ يستطيع البائعون إنشاء متاجر لبيع إبداعاتهم الخاصة أو الأشياء المستعملة عبر هواتفهم الذكية.

نمى تطبيق أيضًا بوتيرة سريعة، حيث جمع أكثر من خمسة ملايين بائع منذ بدايته في 2011، وفي شهر مايو الماضي، أعلن التطبيق دفع مبلغ مليار دولار أمريكي للبائعين لديها، وسحب بعضهم ما يصل إلى مليون دولار أمريكي، من خلال المبيعات على التطبيق.

3- StockX

يستخدم البعض الآخر هذا التطبيق لبيع الملابس أيضًا، وكذلك تطبيق Goat أكبر سوق أحذية رياضية في العالم.