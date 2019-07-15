إرهاق العمل يهددك بالاكتئاب.. اتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعاني الكثيرون من أزمة الإرهاق الجسدي والنفسي بسبب العمل، وبعد معاناة الكثيرين من أعراض التعب بعد العمل الشاق، اعترفت منظمة الصحة العالمية بـ"إرهاق العمل" أنه واحد من ضمن الأمراض التي تصيب الإنسان.

وحددت الأبحاث الطبية 8 أنواع من الإجهاد الناتج عن العمل، البدني، المرتبط بالمهام، الإجهاد الاجتماعي، الإجهاد المرتبط بالجدول الزمني، المرتبط بالمهنة، والصدمات، والإجهاد البيئي.

وفي حال لم تتم معالجة هذا الإجهاد، فيمكن أن يصاب الشخص باكتئاب، ما يؤثر على الصحة العقلية بعد ذلك.

وبحسب جوان وونج تشونج - يان، أخصائية في علم الحركة وممارسة الطب الباطني في Zhi Holistic Kinesiology في سيدني، أستراليا، فإن غالبية الأعراض الناتجة عن إرهاق العمل الأكثر شيوعًا هي القلق وانخفاض القدرة على الإبداع، واضطرابات الدورة الشهرية وأمراض النساء والصداع، والصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم، والأكزيما، وجفاف الجلد وآلام الرقبة والكتف المزمنة، ومشاكل الجهاز الهضمي، وآلام أسفل الظهر.

وتوضح المختصة في علم الحركة أنه ليس كل من يعاني من الإجهاد بسبب العمل يعاني أيضًا من الإرهاق، لأن كل شخص لديه طرقًا مختلفة للتغلب على التوتر.

إلا أن أفضل الطرق للتغلب على الإرهاق هو إدارة الوقت بأفضل طريقة ممكنة، وتوزيعه بالتساوي بين العمل والراحة، والسعي لتحقيق أهدافنا وطموحنا، والسعي للعناية بالنفس الروح والعقل والجسد.

كما أكدت جووان أن العمل الجاد مهم والبحث عن معنى للحياة كذلك، ولكن أيضًا الاسترخاء والراحة هو أمر ضروري بنفس الدرجة.

وفيما يلي النصائح التي قدمتها إلى موقع "scmp" للتخلص من توتر وإرهاق العمل.

1- التأمل

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ابدأ اليوم بجلسة تأمل قصيرة، لإزالة التوتر وتحفيز نفسك لتحقيق مزيد من الإنجازات، وتحسين التواصل مع من حولك في محيط العمل.

2- استراحة غداء

احرص على أخذ استراحة غداء وتناول الطعام خارج مكتب العمل.

3- لا تكبت مشاعرك

اسمح لنفسك أن تعيش كل المشاعر التي تمر بك دون كبتها.

4- المشاكل

ناقش مشاكلك مع من حولك، بدلًا الصراع لأجل الفوز

5- التنفس

تنفس بعمق وانتظام من أجل استقرار وراحة جهازك العصبي.