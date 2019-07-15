حاربي تجاعيد عمر الثلاثين بهذه الخطوات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 04:33 مساءً - يُعتبر عمر الثلاثين بمثابة هاجس لدى الكثير من الفتيات، فيبدأن بالقلق والخوف من ظهور علامات الجفاف والخطوط الدقيقة حول الفم والعينين، ولا تعلم أيّ فتاة بأنّ القلق والتوتر، لن يمنعا هذا الأمر المحتوم، ولكن هناك بعض النصائح المهمّة التي قد تساعدكِ في تأخير ظهور هذه العلامات وتخفيفها، لتتمتعي بثقة عالية وبشرة شابة طوال أيامكِ المهمّة.



فما هي هذه النصائح؟ وما مدى فاعليتها في الحفاظ على شباب البشرة؟

حاربي تجاعيد عمر الثلاثين



التخلص من حب الشباب:



هذه الفترة هي الأنسب للتخلص من حب الشباب، لذا ابدئي باختيار منتجات البشرة، التي تحتوي على البنزويل بيروكسايد، الذي يعمل على قتل البكتيريا المسبّبة لحب الشباب.



استخدام واقي الشمس:



يُعتبر واقي الشمس أقوى خط دفاع ضد التجاعيد والبقع السوداء، التي تحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس، لذا عليكِ اختيار واقي الشمس المناسب لبشرتكِ مع استخدامه بشكل يومي، ولا تنسي أن تستخدميه حتى وإن كنتِ في المنزل، فحرارة الفرن وأنتِ تعدّين الطعام قد تؤذي بشرتكِ أيضًا.



أسهل طريقة لصنع واقي الشمس في منزلِك

محاربة تجاعيد عمر الثلاثين



تقشير البشرة:



اِحرصي على تقشير بشرتكِ أسبوعيًّا، فالتقشير من الأمور المهمة التي تجدد بشرتكِ، وتحميها من ظهور حب الشباب، كما أنها تزيد من نضارة البشرة.



ترطيب البشرة:



إذا كنتِ تحبين الحصول على بشرة نضرة ورطبة باستمرار، فعليكِ أن تقومي بترطيبها دائمًا بالمرطبات الخالية من الكحول أو العطور.



الاهتمام بالعينين:



من أول الأماكن التي تظهر عليها الخطوط الدقيقة منطقة العينين، فاعتني بها دائمًا من خلال إزالة مكياج العين جيدًا قبل النوم، مع وضع كريم العين يوميًّا لتهدئتها قبل النوم.



وهناك نصائح غذائية تمنع ظهور التجاعيد في عمر الثلاثين:



تجاعيد عمر الثلاثين

الاهتمام بنظام غذائي صحي يمدّ الجسم بالفيتامينات والمعادن، التي تساعده على مواجهة التجاعيد وتحسين مستوى الطاقة، والتقليل من الإزهاق النفسي والجسدي.



التخفيف من استهلاك الملح للوقاية من ظهور السلوليت في الجسم، أو احتباس السوائل في الجسم.



يجب الإكثار من تناول المياه بما لا يقل عن 8 أكواب في اليوم.

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