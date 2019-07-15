كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 04:33 مساءً - اختُتم مؤخراً، أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس لخريف 2019، وقد استوقفتنا فيه صيحات غريبة وجريئة، لناحية تسريحات الشعر وأساليب المكياج، أطلقتها الدور العالمية العريقة، أمثال فندي وجان بول غوتييه، والتي يبدو أنها ستكون من أبرز اتجاهات الجمال خلال المرحلة المقبلة.

تابعينا في هذا المقال، لتتعرفي الى أغرب صيحات الشعر والمكياج لخريف 2019.



فندي

يبدو أن قصة شعر المشروم ستعود بقوة في موسم خريف 2019، حيث ظهرت في عروض دار فندي Fendy مؤخراً في أسبوع الموضة للهوت كوتور في باريس، حيث ظهرت العارضات بقصة المشروم بألوان شعر مختلفة كالأسود والأشقر. واللافت أن لون الشعر المعتمد أتى مطابقاً للون الأزياء التي ارتدتها العارضات، وأيضاً لألوان المكياج، وبالتالي فإن مطابقة لون الشعر والمكياج والملابس ستكون واحداً من أبرز الاتجاهات في عالم الموضة خلال المرحلة المقبلة.

فندي



جيفنشي

قصة أجنحة الطيور هي إحدى أجدد قصات الشعر، وقد ظهرت في عروض دار جيفنشي الأخيرة، حيث أطلت العارضات بقصات شعر قصير تشبه الطيور أثناء تحليقها في الفضاء، وقد ابتكرها مصفف الشعر العالمي جويدو بالاو من خلال الحفاظ على بعض أجزاء الشعر مسطحة، وإبراز مناطق أخرى عن طريق تثبيتها الى الأعلى على شكل أجنحة الطيور.

جيفنشي



Guo Pei

احتل المكياج وتسريحات الشعر المسرحية مركز الصدارة في عروض Guo Pei لخريف 2019 في باريس، حيث ظهرت عارضتان ترتديان ثوباً من القرن التاسع عشر جعلهما تشبهان التوائم الملتصقة مع شعر مضفر يصل الى ركبتيهما. لم يكن هذا فحسب، بل ظهرت أكسسوارات الشعر الضخمة والعريضة بأشكال وألوان مختلفة، مع الشعر المنفوش بطريقة غريبة. وكان لافتاً أيضاً رسمات العيون الملونة، وأيضاً التان الملون المستخدم للبشرة.

Guo Pei



فالنتينو

ستكون رسمة الحواجب البراقة موضة رائجة خلال خريف 2019، وقد ظهرت بقوة في عروض أزياء دار فالنتينو Valentino، حيث ظهرت العارضات برسمات براقة على شكل حاجب، ملونة ونابضة بالحياة، وذلك في أعلى خط الرمش العلوي، مع تحديد العين بالأيلاينر الأسود المجنح الممتد الى خارج العين. في المقابل، اعتمدت الدار تسريحات شعر رومانسية ناعمة، من بينها تسريحة الشينيون المنخفضة مع الضفائر الصغيرة، أو مع الغرة النصفية المشدودة بشكل ناعم الى الخلف.

فالنتينو

جان بول غوتييه

يبدو أن ظلال العيون البراقة والملونة عادت لتحتل الصدارة في عالم المكياج، حيث ظهرت بقوة في عروض جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier لخريف 2019، بألوان قوية مثل الأحمر والأصفر والأخضر والفضي، مرسومة بأسلوب عين القطة. كما اعتمدت الدار تسريحات شعر تعود الى مرحلة الثمانينات، من بينها تسريحة ذيل الحصان المرتفعة والضخمة، وتسريحة الشعر الكيرلي المرفوع الى الأعلى.

جان بول غوتييه

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