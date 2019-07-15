أهّل الجزائر لنهائي أفريقيا.. رياض محرز بعيون زوجته: "رفضته بالبداية ومبيشربش الخمر"

بهدف قاتل في الدقيقة 90، استطاع رياض محرز الإطاحة بمنتخب نيجيريا في مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا التي واجه فيها منتخب الجزائر، مساء أمس، لتتأهل الجزائر للدور النهائي لمواجهة السنغال.

رياض محرز، الذي تصدر مُحركات بحث مواقع الإنترنت، عقب تسديده ركلة حرة غير مباشرة قاتلة، أسفرت عن تقدم منتخب الجزائر على نظيره النيجيري، بكى لأجله المُعلق حفيظ دراجي، واختارته اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا، كأفضل لاعب في المُباراة.

لم يكن صاحب الـ 28 عاما، بطلًا بالملاعب فقط، فقد وصفته زوجته ريتا جوهال، بأنه الجانب الأيمن في حياتها، بحسب تقرير نشره موقع afrizap، فعلى الرغم من تجنبها الظهور بوسائل الإعلام، إلا أنها أفصحت الكثير عن زوجها، الذي جمعتهما علاقة ارتباط في البداية، انتهت بزواجهما في 2015، وكلل هذا الزواج بابنتهما "عناية".

"هُن" يرصد أبرز تصريحات زوجة محرز عنه:

قصة ارتباط بدأت بـ "مسكة يد"

"كنت أمشي في أحد شوارع أكسفورد، وتفاجأت به يمسك يدي بلطف، ويطلب الحديث معي"، هكذا تحدثت ريتا جوهال، زوجة اللاعب، عن المقابلة الأولى بينهما، التي بدأت بالصدفة، قبل ثلاث سوات من زواجهما في 2012، خلال حديثها السابق، مع "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت أنهما على الفور تبادلا الأرقام، دون أن تعلم مهنته، وبدأ بالحديث سويًا.

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زواج عقب رفضها مهنة اللاعب

أكدت "جوهال" أنها بدأت بالتراجع عقب أسبوع من تعارفها بمحرز، قائلة: "اكتشفت بعد أسبوع أنه لاعب كرة محترف، وأنا لا أفضل الارتباط بلاعب كرة قدم شهير، خوفًا من الخيانة، أو الإنجذاب للمعجبات، لأني بحب الهدوء".

وتابعت: "ظل يلاحقني بالمكالمات والمحادثات حتى اقتنعت، وبالفعل تزوجنا في 2015".

رياض بعيون زوجته.. حنون ومبيشربش الخمر

على الجانب الآخر من حياة محرز، كشفت "ريتا" عن صفاته كزوج، وليس لاعب كرة قدم يعرفه الجميع، قائلة: "يساعدني في شراء احتياجاتي، ويحمل لي الحقائب، إلا أن الأمر يصعُب بين الحين والآخر، بسبب شهرته، التي تجعل عديدين يلاحقونه خلال تواجدنا بالأماكن العامة، ومتجرات البيع والشراء".

أما عن سلوكه العام، ردت: "لم يشرب الخمر في حياته لأنه مسلم، ولا يفضل السهرات في الملاهي الليلية، كما أنه شخص اجتماعي، لا يعرف الكذب أو الخداع".

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