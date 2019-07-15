للمرة الثانية.. كارول سماحة تظهر بدون "دبلة" في سوريا بعد أشهر من أغنيتها "مطلقة"

عقب أشهر من إصدارها أغنية "أنا مطلقة"، ظهرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بدون "دبلة الزواج"، خلال إحيائها حفل غنائي في سوريا، في مهرجان "ليالي قلعة دمشق"، مساء أمس.

وأطلت كارول بفستان طويل، تميز بأنه مزين بنقوش بيضاء لامعة، وحزام متوسط الحجم أسفل منطقة الصدر، من توقيع دار الأزياء "M&K"، مع ارتدائها خاتمين مزينان بفصوص لامعة، دون ظهورها بدون خاتم الزواج.

وشاركت الفنانة اللبنانية جمهورها بمواد مصورة من الحفل، وسط تفاعل متابعيها بما يزيد عن 19 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أحلى فستان بتلبسيه والحفلة رائعة"، و"الإطلالة رائعة"، و"ملكة جمال ما شاء الله عليك"، و"إطلالة ملكية".

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تأتي تلك الإطلالة، عقب 8 أيام من ظهور "سماحة" بدون "الدبلة"، خلال الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام"، حيث أطلت كارول بسترة سوداء قصيرة، مزينة بنجوم فضية لامعة، بالإضافة إلى بنطلون ضيق قاتم اللون، و"توب" قصير، من توقيع دار الأزياء "leloft 271"، مع وضعها لـ"اكسسوارت" ذهبية بديها اليسرى، دون ارتدائها خاتم الزواج.

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في سياق متصل، نفت الفنانة اللبنانية انفصالها عن زوجها عدة مرات في مارس وإبريل الماضيين، حيث قالت خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا": "مش عارفة ليه الناس حاطة في راسها إني مطلقة، أنا متجوزة وسعيدة بجوازي بمصر مع زوجي وليد مصطفى، ومعندناش مشاكل أبدا، وبرجع أعيد إني لا سمح الله لو أنا مطلقة مكنتش هعمل الأغنية".

وعلقت كارول سماحة مجددا على شائعة طلاقها، خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على "سي بي سي": "يا جماعة أنا مش مطلقة لأن فيه شائعات طلعت بكده"، لافتة إلى أن نبأ انفصالها جرى تداوله عقب تدوينها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "نعم أنا مطلقة"، في إشارة منها إلى أغنيتها المقبلة.

وأكدت الفنانة اللبنانية مجددا، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، على عدم انفصالها: "سعيدة بزواجي ولست مطلقة".

أغنية "أنا مطلقة" أصدرتها الفنانة كارول سماحة، مارس الماضي، من كلمات الشاعر علي المولى وألحان الفنان ميشيل فاضل، وتجاوزت المليون و800 ألف مشاهدة حتى الآن عبر القناة الرسمية للمطربة اللبنانية على "يوتيوب".

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