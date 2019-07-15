كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعيها: "اللبس أوفر على سنك"

إطلالة صيفية جريئة شاركت بها كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب جمهورها، مستخدمة خاصية "استوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت "كنزي" بـ"توب أستوميك" برتقالي اللون، تميز بفتحة كبيرة بمنطقة الصدر، بالإضافة إلى بنطلون يحمل لون الـ"توب" نفسه، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، لتتنوع التعليقات بين الإعجاب بالأزياء وانتقادها، كان أبرزها: "زي القمر، اللبس أوفر على سنك، يا كنزي وكل ما ليا حياة قلبي ونور عيني جمال الدنيا بعنيا"، وهو مقطع من أغنية "يا كنزي" لـ"الهضبة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها "كنزي" بأزياء جريئة، فمنذ أشهر، أطلت بتوب "ستوميك" بإحدى درجات الأزرق، مع سروال من اللون ذاته، خلال رحلتها بمدينة تولوم المكسيكية.

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وخلال الرحلة نفسها، ظهرت "كنزي" وهي تجلس على أرجوحة أمام شاطئ البحر، بإطلالة بيضاء مكشوفة الظهر، مشاركة متابعيها بالصور عبر "إنستجرام".

فبراير الماضي، نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كنزي" مع اثنين من أصدقائها، مرتدية "مايوه"، وهي تلهو على شاطئ بحر بورتوبيلو في إسكتلندا، وعلقت: "كفاية أني مدخلتش جوا".

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