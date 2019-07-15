الامارات | صحراء دبي تستضيف أكبر مهرجان عالمي للأضواء

شكرا لقرائتكم خبر عن صحراء دبي تستضيف أكبر مهرجان عالمي للأضواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجه مهرجان«رايز» RiSE، أحد أروع مهرجانات الأضواء في العالم، من موطنه في صحراء موهافي إلى الكثبان الرملية الذهبية في صحراء دبي خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث سيأخذ المهرجان حضوره في رحلة خيالية للاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية والفوانيس المتلألئة في السماء، في تجمع يستقطب الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات لتعزز روح التسامح والوحدة بينهم.

أقيم مهرجان «رايز» لأول مرة عام 2014، وجمع تحت سقفه عشاق عالم الأضواء والموسيقى من العالم للمشاركة في هذه التجربة الفريدة التي ستتوجها هذه السنة في دبي إنارة آلاف الفوانيس المنطلقة في سماء الليل الصافية.

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وشهد المهرجان حتى الآن أكثر من 100 ألف مشارك استمتعوا معاً بإطلاق المصابيح المضاءة لتطوف في عتمة السماء وتزينها ببريقها الجميل، الصورة التي اتاحت لهذا المهرجان بان يصبح أحد أكثر المهرجانات شهرةً على موقع «إنستغرام»، فضلاً عن جذبه عدداً من أبرز ممثلي هوليوود وألمع موسيقيي ومشاهير العالم.

وقال المؤسس المشارك للمهرجان دان هيل: «يرغب كل فرد منا الخوض في تجارب مذهلة وفريدة تمنحنا الشعور بالحماسة والإيجابية وتعزز معنوياتنا، وهذا ما يمثل جوهر مهرجان»رايز«؛ حيث استطاع أن يبني بين آلاف المشاركين روابط سامية، وأن يعزز روح التسامح والوحدة بينهم، كما أنه يعبر عن آمالنا وأحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا. ويتوافق المهرجان مع توجه ورؤية حكومة دبي، لذلك لن نجد مكان أفضل من هذه الإمارة النابضة بالحياة لاستضافة مهرجاننا الدولي الأول».

وفي الوقت الذي يتزايد فيه عدد عشاق مهرجان«رايز»، يجدد منظموه التزامهم بحماية البيئة والحفاظ عليها. ولهذا تفخر ادارة المهرجان باعتناق سياسة «اترك المكان أفضل مما وجدته»؛ ما يعني أن جميع المصابيح قابلة للتحلل بنسبة 100%، وسيتم استردادها بالكامل من الصحراء المحيطة بموقع الحدث، إلى جانب النفايات الموجودة مسبقاً في المنطقة بعد انتهاء الفعاليات.