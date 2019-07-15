كيف تحمين طفلكِ من أشعة الشمس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوصت مؤسسة "صحة الطفل" الألمانية الوالدين بحماية الأطفال الصغار من الأشعة فوق البنفسجية خلال فصل الصيف، وذلك بارتداء ملابس واسعة وفضفاضة؛ حيث توفر حماية أفضل من الملابس الضيقة.

وأضافت المؤسسة، أن الملابس الداكنة تحمي الطفل بشكل أفضل من الملابس الفاتحة، مشيرة إلى ضرورة ارتداء غطاء للرأس أيضا. وإلى جانب الملابس المناسبة ينبغي حماية بشرة الطفل بواسطة كريم واق من أشعة الشمس مخصص للأطفال وذي مُعامل حماية (SPF) يبلغ 50.

وبشكل عام، يتعين على الأطفال البقاء في الظل وتجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان.