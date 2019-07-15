التنورة الساتان تزهو بالوردي اللامع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تزهو التنورة الساتان في صيف 2019 بالوردي اللامع “Glossy Pink” لتمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالرقة والأنوثة، فضلا عن إحساس الخفة والنعومة على الجسم، الذي تمتاز به خامة الساتان.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه ، أن التنورة المزينة بالوردي اللامع تأتي هذا الموسم بقصّة متوسطة الطول "ميدي"، كما أنها تتألق بقصّة غير متماثلة أو تزهو بالكرانيش أو طيّات البليسيه.

وأضافت مايروزه أن التنورة المزينة بالوردي اللامع تمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بسيطة من خلال تنسيقها مع تي شيرت أبيض أساسي وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة فخمة من خلال تنسيقها مع بلوزة تزدان بالكرانيش وصندل أنيق.