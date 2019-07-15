بينها الميل إلى الجدال.. علامات تدل على رغبة الشريك في الانفصال

أسباب عدة تدفع المرتبطين إلى الانفصال عن شركاء حياتهم، بعضهم تكون لديه دوافع ملموسة وواضحة، والبعض الآخر تكون دوافعه غير واضحة، إذ يشعر الطرفين فجأة بعدم الرغبة في إتمام الحياة مع الطرف الآخر.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوردت بعض العلامات التي تدل على رغبة الشريك في الانفصال، ذاكرة أن الانشغال بمسؤوليات الحياة تجعل الحياة روتينية ومملة، ولا توجد أسباب محددة تبعث على الرغبة في الانفصال، ويشعر

الإحجام عن إظهار مشاعر الود

إن امتناع الشريك عن التعبير عن مشاعر الود لك، وكبح عاطفته تجاهك، قد يكون أحد الأدلة على أنه لم يعد يرغب بالبقاء برفقتك.

الميل إلى الجدال

ميل الشريك للجدل والشجار حول أتفه الأسباب عادة ما يكون مؤشراً واضحاً على أنه بات يفكر بالانفصال عنك وإنهاء العلاقة بشكل جدي.

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الانتقاد والسخرية

قد يكون الانتقاد البناء أحد الممارسات الصحيحة التي تصب في مصلحة العلاقة الزوجية، إلا أن تعرضك للانتقاد والسخرية بشكل دائم من الشريك، عادة ما يكون علامة تحذيرية واضحة على أن مشاعره تجاهك لم تعد كما كانت في السابق.

التجاهل وعدم إظهار الاهتمام

الاهتمام المتبادل بين الزوجين، من الأمور الهامة لاستمرار العلاقة الزوجية، وأن عدم ظهور الاهتمام فإن ذلك يعنى وجود مشكلة بين الشريكين.

المماطلة

إن مماطلة الشريك في تلبية طلباتك، عادة ما يكون ناجمة عن تراجع الاهتمام بك، ودليلاً واضحاً بأنه بات يرسم خططه المستقبلية بعيداً عنك.

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