قواعد اختيار مايوه البحر المناسب لجسمك

حالة من الجدل أثارها الإعلامي عمرو أديب، أمس، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، عقب طرحه سؤالا حول نزول السيدات للبحر في العطلات الصيفية، وأحقية الزوج في منعهم من ارتداء المايوهات.

الأمر الذي تفاعل معه عدد من السيدات بين معترضات على ارتداء بني جنسهن المايوه، موضحين أن السيدات خاصة المتزوجات عليهن متابعة أولادهن، في حين رأى البعض الآخر أن ارتداء المايوه ونزول البحر جزء من حريتهن، ولا يحق للزوج منعهن.

فإذا كنتٍ ممن يفضلن نزول البحر بالمايوه، "هُن" يرصد لك كيفية اختيارالمايوه المناسب لشكل جسمك، بحسب ما ذكره موقع "mirror":

قطعة واحدة بدون حمالات

يلائم هذا الموديل الفتيات ذات الخصر المنحوت، صاحبات طول القامة، اللائي يتناسب طولهن مع عرضهن، فضلًا عن أكتافهن العريضة.

قطعة واحدة ذات فتحة صدر

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يناسب هذا المايوه الفتيات النحيفات، صاحبات الصدر متوسط الحجم، والخصر المنحوت.

بكيني بحمالات

يعد مثاليًا لجميع الأحجام، خاصة صاحبات القامات المتوسطة، والأوزان المتناسقة.

بكيني "كب"

يلائم هذا النوع الفتيات النحيفات، صاحبات الأكتاف العريضة، ويتناسب عادًة مع الأطوال المختلفة.

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