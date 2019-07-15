فيديو.. أمل رزق عن انفصال ابنتها ومحمد الشرنوبي: مكنتش موافقة

3 سنوات مرت على انفصال الفنانة لمى كتكت والفنان محمد الشرنوبي، عقب خِطبة دامت 8 أشهر، قبل أن تفصح الفنانة أمل رزق عن سر إنهاء الخطبة، كاشفة أنها السبب الرئيسي وراء انتهائها.

وقالت "رزق"، خلال برنامج "أراب وود"، المذاع عبر فضائية روتانا: "لمى كانت لسة صغيرة في السن، وأنا مكنتش موافقة على ارتباطها بيه، وقالتلي اشمعنى أنتي، فرديت عليها أنا كنت متجوزة سيد الرجالة".

كان محمد الشرنوبي ولمى كتكت احتفلا بخطبتهما، في أجواء عائلية، 13 فبراير، وخلال مداخلة هاتفية أعلنت لمى ببرنامج "Start Time"، المذاع عبر فضائية "LTC"، أثناء استضافة البرنامج لوالدتها أمل رزق، خبر انفصالهما، وتدخلت والدتها في سياق الحوار، قائلة: "الخبر حصري بالبرنامج محدش يعرف بالأمر".

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وأكدت لمى أن كل شيء على ما يرام، وأن محمد الشرنوبي شخص جيد وتمنت له كل الخير سواء معها أو مع غيرها، وأنها سعدت بالعمل معه واستفادت منه، وأنه موهوب وتتمنى له كل خير فيما هو قادم.

وأضافت أمل: "الخِطبة كانت تجربة مهمة، فهي في أول الأمر كانت تراهما ما زالا صغيرين، لكن في النهاية قبلت لكي يعيشوا التجربة بنفسيهما".

كانت سيدة الأعمال ومدير أعمال الفنان محمد الشرنوبي، سارة الطباخ، أعلنت خطبتها للفنان الشاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في 13 يونيو العام الجاري.

ونشرت الطباخ 3 مقاطع فيديو خلال تقدم "الشرنوبي" لخطبتها في تجمع عائلي، ضم والدها وبعض أفراد أسرتها، وأطلت العروس بزي أحمر، بينما ارتدى "العريس" أزياء "سمي فورمال"، تجمع الأبيض والأسود، وعلقت "الطباخ": "اتخطبنا رسميا".

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