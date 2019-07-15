4 بدائل طبيعة لمزيلات العرق.. بينها زيت إكليل الجبل

تبحث العديد من الفتيات عن بدائل طبيعة لمزيلات العرق، رغبة منهن في التخلص من الروائح الكريهة بوسائل آمنة واقتصادية، متجنبات استخدام مزيلات العرق بأنواعها المختلفة، خوفا على صحتهن.

وتحتوي مزيلات العرق على تركيبات كيميائية، قد تسبب أضرارا لجسد المرأة، مثل: الفثالات والألمنيوم والتريكلوسان والبارابين، التي تسبب في تهيج البشرة الحساسة، وفقا لما ذكره The Thompson الأمريكي.

وفيما يلي، بدائل طبيعة يمكن الاستعانة بها بدلا من مزيلات العرق، وفقا لما ذكره الموقع الأمريكي:

نشاء الذرة

يمكن الاعتماد على نشاء الذرة كبديل اقتصادي لمزيل العرق، إذ يعمل على عدم خروج روائح كريهة، من خلال دمج 6 معالق نشاء مع صودا الخبز.

عصير الليمون

توجد فوائد لعصير الليمون على البشرة، بينها استخدامه كبديل لمزيل العرق، إذ يحتوي على حمض الستريك الذي يقتل البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

Advertisements

زيت اللافندر

يساعد زيت اللافندر على قتل البكتريا والجراثيم المسببة لرائحة العرق، فضلا عن أنّها تضيف رائحة مميزة للجسم.

زيت إكليل الجبل

يمكن الاعتماد على زيت إكليل الجبل، في قتل البكتريا المسببة لرائحة العرق، كما يمكن استخدامها كعطر للجسم.

يمكنك تجربة البدائل الطبيعة للمحافظة على الجسم من رائحة العرق، الذي يسبب لكِ حرجا كبيرا خلال تعاملك مع الآخرين.

​