مع انتشار تريند الشيخوخة.. 4 أشياء تجعلك سعيدا قبل تقدمك في العمر

تفاعل كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مع ترند الشيخوخة وتطبيق faceapp الذي يكشف عن شكل الأشخاص في عمر الشيخوخة، بدافع الفضول، وكشفت دراسة حديثة عن أنّ "أسعد الناس" هم الذين تجاوزوا سن الـ50، إذ أجاب 61% منهم أنّهم كانوا أكثر سعادة واستمتاعا بالحياة عن أي وقت آخر، بل إنّ أكثر من نصفهم سافر في رحلات في العالم، وكان واحد من كل 5 منهم يتعلم العزف على آلة موسيقية.

وتستعرض "سبوتنيك" الأشياء التي تشعر الإنسان بالسعادة كلما تقدم في العمر:

1. مظهرك

الشباب مهووس بأقل التفاصيل المتعلقة بمظهره وبالموضة، مثل تصفيف الشعر واللياقة البدنية، وبتقدم العمر فستتعلم احتضان عيوبك، وستدرك تماما أنك لست مثاليا، وهذا أمر جيد.

2. ملابسك

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هل تذكر حين كنت شابا واتبعت أحدث صيحات الموضة، سيزول هذا مع تقدم العمر، وستصبح أكثر تقبلا لإطلالاتك، وهذا لا يعني أنك تخليت عن رغبتك في أن تبدو مهندما، ولكن هذا يعني فقط أنّك تدرك أنّ آراء الآخرين ليست مهمة بالقدر الكبير.

3. ليال هادئة

ستكون عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لك كمتقدم في العمر لا تعني السهر في حفل حتى شروق الشمس، لكن سيكفيك فقط قضاء وقت ممتع في المنزل، أو الذهاب إلى مطعم لطيف، إذ يمكنك الدخول في محادثة وسماع الطرف الآخر دون ضوضاء.

4. أصدقاء أقل

من بين حقائق الحياة، هي أنّ معظم "أفضل الأصدقاء" العديدين لن يصمدوا أمام اختبار الزمن، وستدرك مع الوقت من هم أصدقائك الحقيقيون، وبالطبع سيكون عددهم أقل.

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