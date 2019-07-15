قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل طاجن بلح البحر، من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الطواجن الرئيسية التي يمكن تحضيرها كوجبة غداء. مقادير عمل طاجن بلح البحر كيلو ونصف كيلو بلح البحر. 3 ثمرات طماطم مقشرة مفرومة. ثمرة طماطم مقشرة مبشورة. 4 فصوص ثوم مفروم. 2 ملعقة كبيرة كزبرة. 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. ملعقة كبيرة صلصة طماطم. 2 كوب ماء. ملعقة كبيرة عصير ليمون أضاليا. ملعقة صغيرة بابريكا. Advertisements ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة توابل أسماك مغربية. مكعب مرقة خضار. كوب زيت نباتي وزيت زيتون. التزيين: أوراق بقدونس. ليمونة أضاليا ودجز. طريقة عمل طاجن بلح البحر تشوح الطماطم في الزيت على النار مع الثوم والبقدونس والكزبرة والصلصة والتوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والمرقة والماء. يرص بلح البحر ويغطى الخليط حتى تمام النضج. يزين بالبقدنس وقطع الليمون الأضاليا ويقدم. ​

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