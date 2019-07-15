8 أعراض للزائدة الدودية.. بينها فقدان الشهية

التهاب الزائدة الدودية من الأمراض التي تصيب الإنسان بألم شديد في المنطقة السفلية من البطن، ويزداد ألم التهاب الزائدة بتفاقم الالتهاب. ويقدم هنّ أعراض الزائدة الدودية، بحسب ما عرضها موقع "مايو كلينك": 1. الشعور بألم مفاجئ يبدأ في الجانب الأيمن بالجزء السفلي من البطن. 2. الشعور بألم مفاجئ حول السرة وغالبًا ما ينتقل إلى المنطقة السفلية اليمنى من البطن. 3. الشعور بألم يتفاقم عند السعال، أو المشي أو القيام بحركات مفاجئة. Advertisements 4. الغثيان والقيء. 5. فقدان الشهية. 6. الإصابة بحمى منخفضة الدرجة وقد تتفاقم خلال تطور المرض. 7. إمساك أو إسهال. 8. انتفاخ البطن. ​

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