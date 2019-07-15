4 مواد طبيعية لتسليك الأحواض المسدودة

انسداد بالوعة الأحواض المنزلية، مشكلة تؤرق ربات البيوت، اللائي يلجأن إلى الطرق التقليدية، وبينها سلاكات الحوض، ومن الطرق الطبيعية التي تساعد في تسليك بلاعات الأحواض كما ذكرها موقع Healthy Lifestyle.

الملح

يضاف كمية بسيطة من ملح الطعام في الحوض على الماء الساخن، وتترك المياه الساخنة لمدة نصف ساعة، نظرا لقدرة الملح على إذابة الدهون المتراكمة.

بيكربونات الصوديوم

توضع كمية من بيكربونات الصوديوم في الحوض وانتظر بعض الوقت ثم أضف مقدار من الخل، وفور حدوث التفاعل بين الخل وبيكربونات الصوديوم، يتم سكب كمية من الماء الساخن، حتى تذوب الدهون المتراكمة في الكوع أو المواسير، ومن المهم تنفيذ العملية مرة كل شهر على الأقل.

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خليط من خل التفاح وعصير الليمون

يمكن استخدام خليط من خل التفاح وعصير الليمون، ووضعهم في الحوض لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يضاف الماء الساخن، وهي طريقة بسيطة تساعد في حل مشكلة الانسداد.

ماء النار

يتم استخدام الأسيد أو ما يعرف بماء النار، وهو متوافر في الأسواق بتركيزات مختلفة، وينبغي الحرص عند استخدامه نظرا لتأثيره الضار على الجلد، ومن الأفضل شراء نوعية ذات تركيز بسيط مخصصة لذلك الأمر، ويتم سكب كمية بسيطة في الحوض أو البالوعة وننتظر لمدة ربع ساعة، وبعدها يضاف الماء الساخن حتى زوال الانسداد بشكل تام.

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