4 وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الغامقة في الجسم

اسمرار البشرة في بعض المناطق خاصة الحساسة، من أكثر المشكلات التي تسبب قلق وإزعاج الفتاة، وغالبًا للفتاة غير المحجبة بصفة خاصة، وتتركز هذه المشكلة في مناطق الركبة والكوع والإبط، والتي تجعلها دائمًا تشعر بالإحراج أمام الآخرين.

ويقدم هُن طرق تفتيح المناطق الغامقة، وفقًا لخبيرة التجميل أمينة طاهر.

قدمت خبيرة التجميل في أثناء استضافتها مع الإعلامية جاسمين طه والإعلامية رضوى حسن، مقدمتي برنامج dmc على الهواء مباشرة، وصفة لتفتيح المناطق الغامقة في الجسم، وهي وصفة طبيعية من ملح البحر الخشن، لتفتيح المناطق الحساسة بالجسم وإزالة الرائحة الكريهة.

وقالت خبيرة التجميل إنّه يستخدم معه زيت جوز الهند، ويمكن استخدام هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا في أثناء الاستحمام، بعمل حركات دائرية على المناطق الغامقة باستخدام الوصفة.

خلطات أخرى لتفتيح المناطق الغامقة

السكر البني

يستخدم لتقشير الجلد وتجديده، خاصة حال خلطه مع الليمون عصير الليمون، لمدة لا تقلّ عن ربع ساعة.

Advertisements

ماء الورد وزيت الزيتون

يضاف كوب من ماء الورد مع نصف كوب من زيت الزيتون، وملعقة من الملح والسكر، مع كمية قليلة من الماء، ونصف كوب من بودرة الأطفال، وتطبيق المزيج فوق المناطق المراد علاجها، وتركه لمدة كافية، إذ يزيل السواد ويقضي على الكلف، ويساهم في تبييض الجلد.

الفازلين مع النشا

وضعي الفازلين في حمام مائي حتى يصبح قوامه لينًا شبه سائل، ثم أضيفي ملعقتين من النشا وقلبي جيدًا للتأكد من تمام الامتزاج، ادهني الخليط على المنطقة السمراء مرة أو مرتين يوميًا واستمتعي بالنعومة والتفتيح.

اللبن والزبادي

استخدمي ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة من الدقيق وملعقة من اللبن البودرة وقليل من ماء الورد أو الليمون للعجن، ضعي الخليط على الجلد واتركيه من 10 لـ15 دقيقة ثم اشطفي، كرري الوصفة يومًا بعد يوم.

​