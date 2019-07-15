نصائح للوقاية من حكة المهبل بالطرق الطبيعية

حكة المهبل، أمر تعاني منه العديد من الفتيات، خاصة اللاتي يقضين أوقاتا طويلة خارج المنزل دون تبديل ملابسهن الداخلية، أو لعدم ارتدائهن الملابس القطنية، فضلًا عن ارتفاع حرارة الطقس، وهو الأمر المُسبب لنمو الفطريات، والشعور بالحكة، أغلب الأوقات.

ووفقا لموقع "BOLD SKY" الهندي، المعني بالصحة، فإن العدوى الفطرية المهبلية قد تحدث بسبب فرط نمو فطر المبيضات في المهبل، والذي يؤدي بالنساء إلى الشعور بالحكة والالتهاب، والإفرازات المؤلمة.

ومن جانبه، قدم الموقع 7 علاجات طبيعية للوقاية من حكة المهبل:

بيروكسيد الهيدروجين

بسبب خصائصه المطهرة المضادة للبكتيريا، يستخدم بيروكسيد الهيدروجين لقتل الالتهابات البكتيرية والفطرية، وتستخدمه غالبية النساء بتطبيقه خارجياً على العدوى الفطرية، ولكن يُفضل في البداية تخفيفه قبل استخدامه، ويمكنك استخدامه لمدة 5 أيام كحد أقصى، وليس أكثر من ذلك.

زيت شجرة الشاي

يستخدم الزيت لقتل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، كما أنه يُساعد على علاج الالتهابات الفطرية المهبلية.

فقط ضعي بضع من قطرات زيت شجرة الشاي، وامزجيها بأي نوع من أنواع الزيوت الحاملة مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا وضعيه على المهبل.

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زيت جوز الهند

بحسب عدة دراسات طبية، فإن زيت جوز الهند الطبيعي، يُعالج العدوى الفطرية المهبلية الخاصة بالسيدات.

ووفقا لبعض الأطباء، يُفضل نقع القطن النقي بزيت جوز الهند النقي، ومن ثم مسح المنطقة المُلتهبة.

خل التفاح

يُساعد خل التفاح على قتل الكائنات الحية الدقيقة والخطيرة، كما إنه يقتل جميع أنواع البكتيريا، ومقاومة العدوى الفطرية المهبلية.

ويُفضل إضافة كمية مُناسبة من خل التفاح، إلى حوض الاستحمام الخاص بك، ثم اتركيها لمدة عشرين دقيقة، قبل الاستحمام بها.

زيت الأوريجانو

واحد من الزيوت الطبيعية التي تُستخدم في علاج الالتهابات الفطرية المهبلية، ولكن يُفضل قبل شراء الزيت، التأكد من أنه مصنوع من التوابل البرية ويجب أن تحتوي المكونات على كارفاكرول وثيمول، وهي عوامل قوية ومضادة للفطريات.

فيتامين ج

يحتوي فيتامين ج على مكونات مضادة للميكروبات التي يمكن أن تقتل فرط نمو المبيضات، لذا تأكدي من زيادة تناول فيتامين (ج) من أجل تعزيز مناعة الجسم لمكافحة العدوى الفطرية.

الثوم

يعد الثوم واحدا من أفضل العلاجات الطبيعية لتقليل فرط نمو المُبيضات، لذلك يُفضل دمج كميات من الثوم في نظامك الغذائي اليومي من أجل منع العدوى الفطرية المهبلية.

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