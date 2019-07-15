الفواكه قد تُصيبك بالكبد الدهني!

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذر الدكتور كارستن ليكوتات من خطورة الإفراط في تناول الفواكه؛ حيث إنها تحتوي على الفركتوز "سكر الفاكهة"، الذي يرفع خطر الإصابة بالكبد الدهني.

وأوضح الممارس العام الألماني، أن أعراض الكبد الدهني تتمثل في تضخم الكبد وانتفاخ البطن وإصفرار الجلد والعين، مشيرا إلى أن عدم العلاج يمهد الطريق للإصابة بتليف الكبد.

ولتجنب هذا الخطر، ينصح ليكوتات بتناول الفواكه بمعدل لا يزيد عن حصتين يوميا، مع مراعاة تناول الأنواع قليلة السكر مثل البرتقال والتوت، والإقلال من الأنواع الغنية بالسكر مثل العنب والموز والتفاح.

وحذر ليكوتات أيضا من الإفراط في تناول عصير الفواكه؛ نظرا لأنه يعد مركزا للغاية، ومن ثم غنيا بالسكر، والذي يصل إلى الدم بسرعة.