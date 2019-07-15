هكذا يتجنب مرضى السكري المتاعب عند السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذرت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكري، من أن السفر قد يؤثر بالسلب على مستوى السكر بالدم؛ حيث قد يرتفع مستوى السكر بسبب السفر بالطائرة أو تغيير المنطقة الزمنية، ما يستلزم زيادة جرعة الأنسولين.
وأضافت الجمعية، أن الطقس الاستوائي يتسبب في تدهور تحمل الجلوكوز، ومن ثم يرتفع مستوى السكر بالدم بعد تناول الطعام بشكل أكبر من المعتاد.
وبشكل عام، تنصح الجمعية باصطحاب الأدوية الضرورية بكمية أكبر بمعدل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، كي يكون المريض مستعدا لأية ظروف، مع مراعاة نقل الأنسولين في حقيبة تبريد. ومن النقاط المهمة أيضا قياس مستوى السكر بشكل أكبر من المعتاد.
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