"لبست بدل رقص ندمانة عليها.. وكسرت مناخير واحد".. أبرز تصريحات دينا في "قصة حلم"

حلت الراقصة والفنانة الاستعراضية "دينا"، ضيفة على الإعلامية رابعة الزيات، في برنامج "قصة حلم"، الذي يُعرض على شاشة "لنا" السورية.

دينا: فكرة ارتداء الحجاب لم ترودني بعد

وتناولت دينا، خلال اللقاء فكرة تقبلها لارتدائها الحجاب، حيث ذكرت أنها لم تراودها الفكرة بعد.

وتحدثت عن صورها مع الفنانة فيفي عبده، قائلة إنها صديقة وتجتمع بها دائمًا، كما أنها ترى أن فستان الفنانة رانيا يوسف المثير للجدل والذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 40، خطوة جريئة منها وأخطأت في هذا الموقف، ولكنها اعتذرت بشكل لطيف ويجب على الناس مسامحتها.

وأشارت إلى أنها تحب قضاء معظم الأوقات مع نجلها، ولكنه يسافر إلى سويسرا ليتلقى تعليمه، مؤكدةً أن أحلام ابنها بمثابة الأمل في حياتها، لأنه إذا حقق أحلامه ستسعد بذلك وتفرح كثيرًا، لكن إذا عارض ابنها رغبتها في الرقص لن تتوقف.

دينا: كسرت مناخير واحد اتعرض ليا

وأكدت دينا أنها لا تتهاون في حقها إذا حاول أحد مشاهدي رقصها الشرقي التحرش بها، متابعة: "اللي يحاول يتحرش بيا ده أنا أضربه بـ30 جزمة، أنا كسرت مناخير واحد قبل كدا اتعرض ليا"، على حد قولها.

وتناولت دينا زيجاتها قائلة إنها تزوجت في السر العديد من المرات ورقصت في الكثير من المرات دون مقابل مادي ولم ترقص في مكان غير مناسب، وأنها ارتدت كثيرًا بدلات رقص غير مناسبة ومبالغ فيها ونادمة على ذلك، كما أنها لا تتصنع المشاكل في الحفلات ولا تتهرب منها وتبكي عند التعرض للنقد الحاد والمقالات الجارحة ولم ترفض التصور مع أحد المعجبين.

دينا: ضحيت بالكثير من أجل الرقص

وقالت إنها لم تمر في بداية حياتها بحالة من الفقر لأن والدها كان مهندسا لاسلكيا في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وبدأت تشعر بالحاجة عندما قررت أن تترك البيت وهي في عمر الخامسة عشرة، وذهبت في فرقة للعرض المسرحي في الإسكندرية، ولم تشعر أيضًا بالفقر لأنها كانت تتقاضى راتب مقابل العرض وكان لديها السكن مع أعضاء المسرح ولكنها لم تكن تعيش في المستوى نفسه الذي كانت تعيش به مع والدها.

وأوضحت دينا أنها عندما قررت الاتجاه للرقص الشرقي، كانت تضع كل أموالها في شراء بدل الرقص لدرجة أنها لم تكن تكسب في اليوم أكثر من عشرة جنيهات وفي بعض الأحيان لا تجد ما تشتري به طعامها، لذلك تشعر أنها ضحت بالكثير من أجل الرقص.

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دينا: الرقص ليس سبب طلاقي وأنا اللي اخترت شغلي

وعن سبب طلاقها قالت دينا: "الرقص ليس السبب الرئيسي وراء طلاقها ولكنه كان يأخذ كل الوقت من حياتها"، وذكرت أن أحد أزواجها خيَّرها بين الرقص أو استكمال الزواج، واختارت بالفعل عملها، موضحة أنه لا يوجد أي شخص يستطيع التغلب على إرادتها في الرقص.

وأضافت "دينا"، أنها تشعر بالاستقرار من الرقص، بينما وجود الرجال في الحياة ليس للاستقرار ولكن للأمان والتصرف برجولة وتحقيق ما تتمناه الزوجات، مؤكدة أنها استفادت من خلال الـ9 زيجات التي مرت بها وأنه لا شيء يدوم على حال واحد وكل مرحلة مختلفة عن المراحل الأخرى.

وفي فقرة "سؤال وإجابة"، نصحت الراقصة الاستعراضية كل من يهاجم الراقصات بعدم مشاهدتهن.

ومن ناحية أخرى، ترى "دينا" محمد رمضان فنانا طيبا ولكنه يخطئ في تقديم نفسه على السوشيال ميديا، وعن البلاغ الذي وُجه ضد الراقصة جوهرة أن من قدم البلاغ يريد إقحامها للإساءة إليها.

دينا: أكثر جمهوري من النساء وما أقدمه لا يحتوي على إثارة

وأضافت: "أكثر جمهوري من النساء ولا أرى أن ما أقدمه يحتوي على إثارة ولي صاحبات كتير جدًا في مجال الرقص"، مؤكدة أن العروسة أحيانًا تطلبها للرقص في فرحها، كون النساء عمومًا يحبون الرقص جدًا ويوجد بعض من الشباب الذين يحبونه.

وتابعت "دينا": "هذا لا يعني عدم وجود شباب يشاهدون الراقصات للإثارة وهم نسبة كبيرة جدًا وأنا لا أحكم على شغلي من خلال الجمهور بل من خلال تصرفاتي".

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يذهب أحد الرجال إلى نوادي الباليه ينظرون إلى أرجل النساء بالرغم من أن الباليه فن راق جدًا ولا يستطيع أحد أن يعمل تحليل ما إذا كان الجمهور يشاهد ليستمتع بالفن أم يشاهد للإثارة.

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