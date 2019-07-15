مراتي حرة.. كيف علق متصلو برنامج عمرو أديب على نزول الزوجة بالمايوه البحر؟

هل توافق على نزول زوجتك البحر؟ سؤال طرحه الإعلامي عمرو أديب خلال فقرة "اسأل مع رجاء" التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي، متناولًا أحقية الرجل في منع زوجته نزول البحر.

الفنانة رجاء الجداوي، أكدت أن الرجل من حقه منع زوجته من نزول البحر، مشيرة إلى أن بعض الزوجات قد يطلبن الطلاق بسبب منع أزواجهن لهن من نزول المياه.

منى: الراجل يمنع مراته وأنا في إسكندرية بشوف مناظر مش حلوة

متصلة تدعى منى من الإسكندرية أيَّدت "الجداوي" في رأيها، مؤكدة أنها مع منع الرجل زوجته نزول البحر ومطالبة الزوجات بطاعة أزواجهن في ذلك.

وأرجعت منى سبب ذلك إلى كونها من محافظة الإسكندرية "أنا من إسكندرية وبشوف مناظر مش حلوة، والست تقعد على الشط وتبص على الأولاد لكن متنزلش المية".

نهى: الراجل مش من حقه يمنع مراته تنزل البحر أنا مش بيبي سيتر

واتهمت نهى، من محافظة الجيزة، عمرو أديب بأنه عدو المرأة، قائلة إن الزوج ليس من حقه منع زوجته من نزول البحر: "مش من حقه طبعا وهو انت واخدني بيبي سيتر للأولاد ولحضرتك وأنا كزوجة من حقي أنزل المية زيي زي الأولاد وزيك بالظبط".

وأوضحت أنه من حقها نزول البحر طالما ارتدت المايوه الشرعي وكان زوجها معها، مضيفة: "أنا هنزل معاك وحضرتك راجل والناس كلها بتنزل وطالما أنا لابسة مايوه محجبات ومحترمة ومع جوزي ولا أسيبه ينزل يبص يمين وشمال وأنا قاعدة على الشط".

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عفاف: الجيل الحالي كله عقد وعاوز يعمل راجل وبس

وقالت متصلة تٌدعى عفاف من محافظة القاهرة إنه أثناء طفولتها كان والدها في الأربعينات والخمسينات والستينات كان يعتقد أن زوجته لها حقوقه وواجباته، ويؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وتحدثت "عفاف" عن والديها وعاداتهم في المصيف قائلة: "بينزلوا بدري قبل ما نصحى من النوم وهما الاتنين ينزلوا البحر يبلبطوا ويضحكوا ومبسوطين لان أبويا مقتنع أن مية البحر لازم تلمس الجسم لانها صحية وبنفضل شهر في المصيف عشان نقدر نكمل السنة".

ووصفت "عفاف" الجيل الحالي بأنه جيل "كلهم عقد وعاوز يعمل راجل وبس" مؤكدة أن نزول البحر شيئ صحي للغاية.

شريف: هي حرة وأهم حاجة شكل المايوه

شريف من محافظة البحر الأحمر، قال إنه ليس من حق الزوج التحكم في زوجته ومنعها من نزول البحر، مضيفًا: "هي حرة وأهم حاجة اللبس وشكل اللبس وتلبس المايوه الشرعي أنا مش شاري واحدة أشغلها عندي دي مراتي".

وتابع: "تنزل البحر طالما بمايوه شرعي ومحترم والست دي النص التاني بتاع الأسرة ولازم طبعا تتبسط وأنا موديها البلاج عشان أبسطها مش أضايقها".

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