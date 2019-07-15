5 اتّجاهات رائجة في 5 دول مختلفة من أنحاء العالم

يسأم الكثير من الأشخاص من رؤية نفس الاتّجاهات مرارًا وتكرارًا، ولكن من المؤكّد، أنّه يحدث ذلك مرّة واحدة في كلّ موسم، و يبدو الأمر كما لو أنّ هناك سحابة مظلمة تتبعكِ كلّما بحثتِ بشدّة عن الإلهام، ممّا يجعلكِ تشعرين بالإحباط والملل. أمّا أفضل طريقة للبحث عن الإلهام، هو عن طريق توجيه عينيكِ إلى بقعة مختلفة من بقاع الأرض، كدُبي مثلاً، أو تبليسي.

كشفت أحد أكبر المنصّات التجاريّة المحبوبة في صناعة الموضة، والتي تجمع العديد من المصمّمين والمتاجر من جميع أنحاء العالم، عن أكثر الاتّجاهات الرّائجة في 5 دول، لا نلتجئ إليها كثيرًا لإلهام الموضة، بما في ذلك دُبي، وأمستردام، وتبيليسي، على سبيل المثال، لا الحصر.

تبليسي: الموجة الجديدة من قطع الخياطة الرّاقية

الهويّة الجماليّة المتميّزة، التي أصبحت تميّز اتّجاهات الموضة في تبليسي، عاصمة جورجيا، مقتبسة من توقيع المصمّم، ديمنا غفاساليا، مؤسّس "Vetements"، والمدير الإبداعيّ لعلامة بالنسياغا، والتي تتركّز على النّمط الهندسيّ، وهو النّمط نفسه، الذي يطغى على قطع الخياطة الرّاقية، التي أصبحت صيحة رائجة في تبليسي، تتميّز بصورها الظّليّة الحادّة، والحديثة.

كوبنهاغن: قبّعات دلو خارجة عن المألوف

يبدو أنّ العلامات الدّنماركيّة تتقدّم على الموضة العالميّة بعام تقريبًٍا، حيث سبق أنْ احتلّت كلّ من دبابيس الشّعر المسطّحة، وصنادل الفليب فلوب شوارعها في موسم الصّيف الماضي. لكنْ، لم تصل هذه الصّيحات إلى عواصم الموضة، إلا في هذا الصّيف. أمّا بالنسبة للصّيحة الرّائجة حاليًا، فهي قبّعات الدّلو، التي تشبه الجرس، وتأتي بحوافّ أوسع بشكل دراماتيكيّ.

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لندن: الملابس المصبوغة أو ما يعرف بـ Tie-Dye

باعتبارها أحد أكثر المظاهر بهجة لهذا العام، تبنّتْ مدينة لندن، صيحة "Tie-Dye"، وذلك في ظلّ الاضطراب السّياسيّ والاجتماعيّ، الذي يشهده العالم حاليًا.

وبفضل المصمّمة لينا الغوطي، التي دافعت عن نمط الشارع في مجموعاتها الأخيرة، أصبح نمط ستايل الشّارع الأكثر شعبية في دبي حاليًا، خصوصًا النّسخة الجديدة المحدّثة، والتي تبدو أكثر ملائمة للكبار، من سترات سويتشورتز، التي تمّ تحويلها إلى بلايزر، والأحذية الرّياضيّة الأنيقة، التي يمكن ارتداؤها بدل أحذية اللّوفر.

أمستردام: الحقائب المصغرة

امتدّ الهوس الثّقافي بالأشياء الصّغيرة، ليصل إلى حقائب اليد، وتُعدّ أمستردام موطن الحقيبة المصغّرة الرّائجة حاليًا "Wandler"، يمكن العثور على صيحة الحقائب المصغّرة لهذا الموسم، في مجموعة متنوّعة لا حصر لها، من الألوان، والأشكال، والموادّ.

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