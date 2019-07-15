ظلت الفنانة الاستعراضية "دينا" تعتقد أن والدتها توفيت، وكان هذا يُسبب لها ألمًا كثيرًا في طفولتها، حيث كانت تنهار من البكاء عندما ترى الأطفال تُهدى أمهاتهم هدايا "عيد الأم"، ولكنها عند سن الـ 15 سنة اكتشفت أن والدتها ما زالت على قيد الحياة، وكل من أخبروها بأن والدتها قد توفيت كانوا يخادعونها نظرًا لخلافات أسرية، حسبما أكدت الفنانة خلال حوارها في برنامج "قصة حلم"، الذي يعرض على شاشة "لنا" السورية، مع الإعلامية رابعة الزيات.
وأضافت "دينا"، أن والدها فاجأها في إحدى المرات وقال لها من يريد الذهاب لرؤية والدته يذهب ليجهز ملابسه، وبكل يقين ذهبت وجهزت ملابسها، موضحة أن أول يوم ترى فيه والدتها كان يوما جميلا جدًا وكأنه حلم جميل ولا يوجد أعظم من رؤية والدتها التي كانت تعتقد أنها ميتة.
وذكرت أن حلمها في الرقص بدأ منذ عامها التاسع عند التحاقها في فرقة الرقص في المدرسة الابتدائية ثم التحقت بفرقة الشباب والرياضة والفرق الاستعراضية وتعرضت للإحراج في كثير من المواقف، ولكنها لم تلتفت إلى آراء الجمهور الذين ينتقدون ما تقدمه من فن وتهتم فقط بآراء الجمهور الذين يدفعون بها إلى التقدم والتحسن في أدائها.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا: أول مرة ألتقي والدتي كان في سن الـ15 عاما.. "افتكرتها ماتت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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