متصلة لعمرو أديب: جيل اليومين دول كلهم عقد وعاوز يعمل راجل وبس

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤلًا خلال فقرة "إسأل مع رجاء" التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي، سؤالاً عن أحقية الرجل في منع زوجته من نزول البحر.

وقالت متصلة تٌدعى "عفاف" من محافظة القاهرة، إنه أثناء طفولتها كان والدها في الأربعينات والخمسينات والستينات، يعتقد أن زوجته لها نفس حقوقه وواجباته ويؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وتحدثت "عفاف" عن والديها وعاداتهم في المصيف قائلة: "بينزلوا بدري قبل ما نصحى من النوم وهما الاتنين ينزلوا البحر يبلبطوا ويضحكوا ومبسوطين لأن أبويا مقتنع أن مية البحر لازم تلمس الجسم لأنها صحية وبنفضل شهر في المصيف عشان نقدر نكمل السنة".

Advertisements

ووصفت "عفاف" الجيل الحالي بأنه جيل "كلهم عقد وعاوز يعمل راجل وبس" مؤكدة أن نزول البحر شيئ صحي للغاية.

​