"بياجة" تُطلق مجموعتها الجديدة "Golden Oasis" وتنبضُ بالحيويّة والألوان

أطلقت دار المجوهرات السويسريّة الفاخرة "بياجيه"، مجموعتها الجديدة، التي تحمل اسم "Golden Oasis"، التي تنبضُ بالحيويّة والألوان، والمُستوحاةِ من الصّحراء.

تأتي قطع المجوهرات برؤيةٍ خياليّة رائعة، وبإبداعاتٍ مُبهرة، جمعت بين الحرفيّةِ العالية في التصميم، وأرقى أنواع الأحجار الكريمة الملوّنة، والذهب، وتنقلنا "بياجيه"، عبر مجموعتها، في رحلةٍ آسرة عبر الصّحراء الشّاسعة، ومشاهدها الآسرة المفعمة، بروح الحياة من الغسق حتى الغروب، إنّها بمثابة قصيدةِ مدحٍ للطّبيعة، وتكريمٍ للحِرَفِ اليدويّة في الدّار.

ومن خلال تصاميمها، نستذكرُ جمال الكثبان الرّمليّة، ونباتاتها، والشّمس وضوءها السّاحر، وتنقسمُ مجموعة مجوهرات الواحة الذّهبيّة الرّاقية، إلى ثلاث تشكيلاتٍ مميّزة تشمل: Play of Lights، و Desert Mineral، وNative Bloom.

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وتتضمّن كلُ منها السّاعات، والقلائد، والخواتم، والأساور، والأقراط، منمّقة بالعقيق، والصّدف، والياقوت الأزرق، والألماس الأصفر، والزّمرّد الزّهريّ، والياقوت الأحمر، فكانت النّتيجة مجموعةً خاطفة للأنفاس، تعجزُ الكلمات عن وصفها.

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