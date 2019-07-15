ميغان ماركل وكيت ميدلتون تخطفان الأنظار بأزيائهما والابتسامات والتقارب

الجميع كان يترقّب هذا اليوم، فبعد إطلالة كل من ميغان ماركل وكيت ميدلتون كل واحدة بمفردها خلال مباريات ويمبلدون، حضرا أمس سوياً فخطفا جنباً إلى جنب الأنظار بأزيائهما، وكذلك بالإبتسامات والتقارب الذي ظهر بينهما، وبرفقتهما شقيقة كيت بيبا ميدلتون.

دوقة كمبريدج كيت ميدلتون أكملت إطلالاتها الناجحة في هذه الدورة بعد الفستان الأبيض الذي أطلت به من ماركة Suzannah، وقد إختارت للمناسبة فستاناً أنيقاً من قماش الكريب باللون الأخضر الزمردي من تصميم دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana، وهذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيه هذا الفستان إذ سبق أن تألقت به عام 2016 خلال جولة لها في كندا. وقد تميّز الفستان بقصته الضيقة، أكمامه النصفية، والأزرار الذهبية التي زيّنت صدره إضافة إلى عقدة عند الياقة.

كيت أكملت هذا اللوك الأنيق بحذاء بلون حيادي من Rupert Sanderson وحقيبة بلون مماثل من مجموعة Dolce & Gabbana. كما تزّينت بأقراط ماسية مرصّعة بالألماس من تصميم Asprey London.

من جهتها، تألقت ميغان بلوك كلاسيكي أنيق تألّف من قميص أبيض من ماركة جيفانشي Givenchy نسّقت معه تنورة ميدي من تصميم هيوغو بوس تميّزت بالكسرات والرسمات بألوان الأسود والأزرق الداكن.

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وأكملت ميغان هذا اللوك الكلاسيكي بلمسة عصرية من خلال الأكسسوارات، فإختارت كلاتش أبيض من ستيلا ماكارتني Stella McCartney، ستيليتو أسود، نظارات شمسية سوداء من ماركة Le Specs، أقراط باللون الذهبي والفيروزي من Jennifer Meyer وخاتم من تصميم Pippa Small، كما لفتت بيبا ميدلتون الأنظار بفستانها باللونين الأبيض والأزرق بطبعة الورود.

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