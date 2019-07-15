"الإفتاء": لا حرج في تعليم الأطفال الرسم "ثنائي الأبعاد"

تسعى العديد من الأمهات إلى تعليم أطفالهن للرسم والتلوين، خاصة الرسم "ثنائي الأبعاد"، الذي يعتمد على تجسيد الأشكال وظلالها، بهدف تنمية مهارتهم الفنية وتطويرها، وسط تساؤلات عن الحكم الفقهي لذلك الأمر.

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وبدورها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الفقهي لتعليم الأطفال الرسم ثنائي الأبعاد، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدة على جواز ذلك، وأنه لا حرج فيه.

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وأضافت "الإفتاء": "الشريعة الإسلامية أجازت صناعة لعب الأطفال، كما أن هذه الرسوم ما هي إلا حبس للظل، فلا تدخل في الوعيد الوارد بذم التصوير والمصورين، ومن المقرر أن العبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء".

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