في ذكرى ميلاده.. قصة حب سراج منير وميمي شكيب

عُرف عن سراج منير ثقافته العالية وإدمانه على القراءة، وكان من أكثر الفنانين إلمامًا بقواعد اللغة وأصول النحو والصرف، عشقه الكثيرون في"القلب له أحكام، بنات اليوم"، فهو صاحب الأدوار المتعددة، استطاع التألق في أداء جميع الأدوار وأبدع في دور الباشا ابن الذوات خلال العديد من الأفلام، ودور البدوي في فيلم عنترة بن شداد، فكان ذات ملامح حادة، هو الفنان سراج منير، الذي قدم العديد من الأفلام التي تركت صدى كبير لدى الجماهير.

ويتزامن اليوم 15 يوليو ذكرى ميلاد الفنان الراحل سراج منير، ويُلقي "هُن" الضوء على الجانب العاطفي في حياته.

قصة حب كبيرة جمعته والفنانة ميمي شكيب، وكونا ثنائيا ناجحا على الساحة الفنية، حتى وقعا في الغرام، بعد قصة حب وعشرة طويلة لم ينهيها سوى الموت، ومن أشهر الأفلام التي جمعت بين الزوجين: "الحل الأخير"، و"بيومي أفندي"، و"نشالة هانم"، و"ابن ذوات"، و"كلمة الحق"، وجرى زفافهما عام 1942، واستمر زواجهما حتى رحل الفنان سراج منير عن الحياة عام 1957.

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واعتبر هذا الزواج في وقته أحد أقوى الارتباطات الفنية، باعتباره بني على التفاهم والحب والاحترام، وتغلبه على العديد من الصعاب التي واجهت الزوجين وأهمها ماتردد بقوة عن المعاناة الكبيرة التي عاشها سراج منير، لفترة طويلة محاولا إقناع أسرة ميمي شكيب التي كانت رافضة إتمام هذا الزواج بشدة.

غيّرت "ميمي" قطع الأثاث التي كان يفضلها، حسبما قالت في حوار عنها، نُشر على صفحات مجلة "الكواكب": "لم أستطع أن أعيش في الشقة التي كنا نعيش فيها معا، لأن كل ما فيها يُذكّرني به، لقد بقيت 40 يومًا مذهولة على أثر الصدمة ولم أكف عن البكاء، ولقد قمت بتغيير قطع كثيرة من الأثاث، وكنت أتذكره كلما أراها وتثير في نفسي الحزن والشجن، ورحل سراج منير في 13 من سبتمبر 1957 إثر إصابته بذبحة صدرية".

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