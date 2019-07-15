فيديو.. دينا: نسبة كبيرة جدا من الشباب يشاهدون الراقصات من أجل الإثارة

"أكثر جمهوري من النساء ولا أرى أن ما أقدمه يحتوي على إثارة ولي صاحبات كثيرة جدًا في مجال الرقص"، هذا ما ذكرته الراقصة الاستعراضية "دينا"، التي أكدت أن العروسة هي أحيانًا من تطلبها للرقص في فرحها، كون النساء عمومًا يحبون الرقص جدًا ويوجد بعض من الشباب الذين يحبون الرقص.

وأضافت "دينا"، خلال حوارها في برنامج "قصة حلم"، الذي يعرض على شاشة "لنا" السورية، مع الإعلامية رابعة الزيات:" هذا لا يعني عدم وجود شباب يشاهدون الراقصات للإثارة وهم نسبة كبيرة جدًا وأنا لا أحكم على شغلي من خلال الجمهور بل أحكم عليه من خلال تصرفاتي".

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يذهب أحد الرجال إلى نوادي الباليه ينظرون إلى أرجل النساء بالرغم من أن الباليه فن راق جدًا ولا يستطيع أحد أن يعمل تحليل ما إذا كان الجمهور يشاهد ليستمتع بالفن أم يشاهد للإثارة.

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