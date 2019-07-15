طرح الإعلامي عمرو أديب سؤلًا خلال فقرة "إسأل مع رجاء" التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي، عن أحقية الرجل في منع زوجته من نزول البحر.
شريف من محافظة البحر الأحمر، قال إنه ليس من حق الزوج التحكم في زوجته ومنعها من نزول البحر، مضيفًا: "هي حرة وأهم حاجة اللبس وشكل اللبس وتلبس المايوه الشرعي أنا مش شاري واحدة أشغلها عندي دي مراتي".
وتابع: "تنزل البحر طالما بمايوه شرعي ومحترم والست دي النص التاني بتاع الأسرة ولازم طبعا تتبسط وأنا موديها البلاج عشان أبسطها مش أضايقها".
كانت هذه تفاصيل خبر متصل لعمرو أديب: "مراتي حرة تنزل البحر ومش من حقي اتحكم فيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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