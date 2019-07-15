- 1/3
- 2/3
- 3/3
يعتبر الشعر رمز الأنوثة لدى الفتيات لذلك تسعى الفتيات دائمًا للحفاظ عليه، وتتميز الفتيات الهنديات بالشعر الداكن الطويل اللامع، وذلك لاعتمادهن على بعض المكونات الطبيعية منها كما ذكرها موقع "Eco Watch".
الزيوت الطبيعية
مثل زيت جوز الهند وزيت الخروع يساعد على نمو الشعر بشكل صحي، ولكن يستخدم زيت الخروع بكميات قليلة حتى لا يصبح الشعر دهنيا.
غسل الشعر بالشاي
استخدام الشاي الأسود عند الفتيات الهنديات يساعد في الحفاظ على الشعر، فهو وسيلة لتحفيز بصيلات الشعر.
خل التفاح
استخدام خل التفاح يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ويضيف لمعة إلى الشعر.
حمام زيت
استخدام حمام الزيت مع تدليك فروة الرأس 3 مرات في الأسبوع يحافظ على رطوبة فروة الرأس.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح هندية لشعر صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.