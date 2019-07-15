نصائح هندية لشعر صحي

يعتبر الشعر رمز الأنوثة لدى الفتيات لذلك تسعى الفتيات دائمًا للحفاظ عليه، وتتميز الفتيات الهنديات بالشعر الداكن الطويل اللامع، وذلك لاعتمادهن على بعض المكونات الطبيعية منها كما ذكرها موقع "Eco Watch".

الزيوت الطبيعية

مثل زيت جوز الهند وزيت الخروع يساعد على نمو الشعر بشكل صحي، ولكن يستخدم زيت الخروع بكميات قليلة حتى لا يصبح الشعر دهنيا.

غسل الشعر بالشاي

استخدام الشاي الأسود عند الفتيات الهنديات يساعد في الحفاظ على الشعر، فهو وسيلة لتحفيز بصيلات الشعر.

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خل التفاح

استخدام خل التفاح يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ويضيف لمعة إلى الشعر.

حمام زيت

استخدام حمام الزيت مع تدليك فروة الرأس 3 مرات في الأسبوع يحافظ على رطوبة فروة الرأس.

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