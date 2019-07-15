فيديو.. دينا: استفدت من زيجاتي الـ9 والرقص ليس سبب طلاقي

"الرقص ليس السبب الرئيسي وراء طلاقها ولكنه كان يأخذ كل الوقت من حياتها"، هذا ما أكدته الفنانة الاستعراضية دينا، حيث ذكرت أن أحد أزواجها خيَّرها بين الرقص أو استكمال الزواج، واختارت بالفعل عملها، موضحة أنه لا يوجد أي شخص يستطيع التغلب على إرادتها في الرقص، وذلك خلال حوارها في برنامج "قصة حلم"، الذي يعرض على شاشة "لنا" السورية.

وأضافت "دينا"، أنها تشعر بالاستقرار من الرقص، بينما وجود الرجال في الحياة ليس للاستقرار ولكن للأمان والتصرف برجولة وتحقيق ما تتمناه الزوجات، مؤكدة أنها استفادت من خلال الـ9 زيجات التي مرت بها وأنه لا شيء يدوم على حال واحد وكل مرحلة مختلفة عن المراحل الأخرى.

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وفي فقرة "سؤال وإجابة"، نصحت الراقصة الاستعراضية كل من يهاجم الراقصات بعدم مشاهدتهن.

ومن ناحية أخرى، ترى "دينا" محمد رمضان فنانا طيبا ولكنه يخطئ في تقديم نفسه على السوشيال ميديا، وعن البلاغ الذي وُجه ضد الراقصة جوهرة أن من قدم البلاغ يريد إقحامها للإساءة إليها.

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