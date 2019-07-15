قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل الدونتس، وذلك من خلال برنامجها "حلو وحادق" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات الأوروبية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل الدونتس ربع كوب لبن دافئ. ربع كوب ماء دافئ. ملعقة كبيرة سكر. ملعقة صغيرة ممتلئة خميرة. بيضة. فانيليا. 2 و نصف كوب دقيق. 2ملعقة كبيرة زبدة طرية. رشة ملح. للزينة: شيكولاتة بيضاء مذوبة. شيكولاتة غامقة مذوبة. Advertisements فارماسيل ألوان. سكر بودرة منخول. ألوان. اسبرينكلز. طريقة عمل الدونتس الأصلية يخلط اللبن مع الماء والخميرة والسكر والبيضة ويقلبوا جيدًا. يضاف جزء من الدقيق ونقلب جيدا ويمكن ترك الخليط ليخمر من ربع لنصف ساعة. تضاف الزبدة والفانيليا في العجانة ونخلط جيدا ثم يضاف رشة الملح وباقي الدقيق. نعجن جيدا حتى تكون عجينة لينة ولكن متماسكة ونتركها لتخمر مرة أخرى لمدة ساعة. نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم نقطع العجينة بقطاعة الدونتس. نترك أشكال الدونت لتخمر مرة أخرى من نصف ساعة لساعة ثم نحمر العجينة في الزيت حتى تاخذ اللون الذهبي. تزين بالشيكولاتة البيضاء والسكر البودرة المخلوط بالألوان والفرماسيل حسب الرغبة ويقدم. ​

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