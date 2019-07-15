"اللي يحاول يتحرش بيا أضربه 30 جزمة".. دينا: كسرت مناخير واحد قبل كده

لا تتهاون الراقصة الاستعراضية "دينا" في حقها إذا حاول أحد مشاهدي رقصها الشرقي التحرش بها، وهذا ما أكدته خلال حوارها في برنامج "قصة حلم"، مع الإعلامية رابعة الزيات، الذي يُعرض على شاشة "لنا" السورية، متابعة: "اللي يحاول يتحرش بيا ده أنا أضربه بـ30 جزمة، أنا كسرت مناخير واحد قبل كدا اتعرض ليا"، على حد قولها.

كما ذكرت دينا أنها تزوجت في السر العديد من المرات ورقصت في الكثير من المرات بدون مقابل مادي ولم ترقص في مكان غير مناسب، مؤكدة أنها ارتدت كثيرًا بدلات رقص غير مناسبة ومبالغ فيها ونادمة على ذلك، كما أنها لا تتصنع المشاكل في الحفلات ولا تتهرب منها وتبكي عند التعرض للنقد الحاد والمقالات الجارحة ولم ترفض التصور مع أحد المعجبين.

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وأشارت إلى أنها لم تمر في بداية حياتها بحالة من الفقر لأن والدها كان مهندسا لاسلكيا في وكالة أنباء الشرق الأوسط ولكن بدأت تشعر بالحاجة عندما قررت أن تترك البيت وهي في عمر الخامسة عشرة وذهبت في فرقة للعرض المسرحي في الإسكندرية، ولم تشعر أيضا بالفقر لأنها كانت تتقاضى راتب مقابل العرض وكان لديها السكن مع أعضاء المسرح ولكنها لم تكن تعيش في نفس المستوى التي كانت تعيش به مع والده.

وأوضحت أنها عندما قررت أن تتجه للرقص الشرقي، كانت تضع كل أموالها في شراء بدل الرقص لدرجة أنها لم تكن تكسب في اليوم أكثر من عشرة جنيهات وفي بعض الأحيان لا تجد ما تشتري به طعامها، لذلك تشعر أنها ضحت بالكثير من أجل الرقص.

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