طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالًا خلال فقرة "اسأل مع رجاء" التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي عن أحقية الرجل في منع زوجته نزول البحر.
وأكدت الفنانة رجاء الجداوي أن الرجل من حقه منع زوجته من نزول البحر، مشيرة إلى أن بعض الزوجات قد يطلبن الطلاق بسبب منع أزواجهن لهن من نزول المياه.
متصلة تدعى منى من الإسكندرية أيَّدت "الجداوي" في رأيها، مؤكدة أنها مع منع الرجل زوجته نزول البحر ومطالبة الزوجات بطاعة أزواجهن في ذلك.
وأرجعت منى سبب ذلك إلى كونها من محافظة الإسكندرية "أنا من إسكندرية وبشوف مناظر مش حلوة، والست تقعد على الشط وتبص على الأولاد لكن متنزلش المية".
كانت هذه تفاصيل خبر متصلة لـ"أديب": يحق للرجل منع زوجته نزول البحر.. "بشوف مناظر مش حلوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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