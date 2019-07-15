طريقة عمل قرع بالبشاميل

حضري لأطفالك قرع بالبشاميل، بطريقة لذيذة وبمذاق مميز، في منزلك، بدلًا من الحلوى التقليدية، بخطوات الشيف أميرة شنب. مكونات قرع بالبشاميل قرع عسلي مسلوق سكر كريمة جوزة الطيب مكسرات قرفة فانيليا البشاميل دقيق كيلو لبن زبدة Advertisements طريقة تحضير قرع بالبشاميل في إناء عميق، اخلطي القرع الملوق، مع السكر، وجوزة الطيب، والكريمة والقرفة والفانيليا. قومي بخلط المكونات جميعًا. رصي الخليط في بايركس، وأضيفي عليه المكسرات وجوز الهند. شوحي الدقيق مع الزبدة على النار، وأضيفي له جزءا من السكر والفانيليا، وجوزة الطيب ثم ارفعيها من على النار وأضيفي اللبن تدريجياً، ومن ثم الكريمة للحصول على البشاميل الحلو. ضعي البشاميل على الخليط وأدخليه الفُرن لدقائق. ​

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