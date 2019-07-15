متصلة تصف أديب بـ"عدو المرأة": من حقي نزول البحر مع زوجي بالمايوه الشرعي

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالًا خلال فقرة "اسأل مع رجاء" التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي عن أحقية الرجل في منع زوجته من نزل البحر.

واتهمت نهى، من محافظة الجيزة، عمرو أديب بأنه عدو المرأة، مؤكدة أن الزوج ليس من حقه منع زوجته من نزول البحر: "مش من حقه طبعا وهو انت واخدني بيبي سيتر للأولاد ولحضرتك وأنا كزوجة من حقي أنزل المية زيي زي الأولاد وزيك بالظبط".

وأوضحت نهى أنه من حقها نزول البحر طالما ارتدت المايوه الشرعي وكان زوجها معها، مضيفة: "أنا هنزل معاك وحضرتك راجل والناس كلها بتنزل وطالما أنا لابسة مايوه محجبات ومحترمة ومع جوزي ولا أسيبه ينزل يبص يمين وشمال وأنا قاعدة على الشط".

​